TCL與國際奧委會締結長期全球性合作夥伴關係 合作延續至2032年

TCL與國際奧林匹克委員會（IOC）假座北京水立方舉行「全球合作伙伴簽約儀式」，簽訂全球性合作夥伴關係，延續至2032年澳洲布里斯班奧運會。TCL將在電視、空調、冰箱、洗衣機等為主的智慧終端機及面板顯示領域，為奧林匹克運動提供技術、產品與服務支援。



TCL將成為家庭影音設備和家用電器類別的官方全球合作夥伴。今次這項新合作，TCL一系列產品將為觀眾和運動員帶來全新的體驗，從奧運和殘奧會的顯示設備，到奧運村的家用電器。雙方亦會通過創新的市場推廣計劃，將奧運和殘奧會的魅力呈現給全球數十億粉絲。TCL將與奧委會推進《奧運人工智能議程》中擔當重要角色，包括支援賽場和家中的粉絲與運動員體驗。TCL亦將支援奧運會上的「Athlete Moments－運動員時刻」計劃，讓運動員可立即與世界各地的親友聯繫，分享難忘的喜悅。

TCL與國際奧林匹克委員會（IOC）假座北京水立方舉行「全球合作伙伴簽約儀式」

另外協議內容中奧委會將重新分配從合作夥伴所得的收益，為世界各地的體育組織提供財政支援，包括每個國家奧林匹克委員會及其運動員，以及直至2032年澳洲布里斯班舉行的奧運會和青年奧運會的組織委員會。

國際奧委會主席巴赫

在北京水立方舉行的簽約儀式上，國際奧委會主席巴赫表示:「國際奧委會很高興宣布與TCL建立新的合作夥伴關系。TCL在支持世界各地的體育運動方面有著悠久的歷史，現在正將其激勵偉大事業的雄心推向新的高度，因為奧運會是最偉大、最鼓舞人心的全球體育舞台。」

TCL創始人、董事長李東生

TCL創始人、董事長李東生表示:「參與奧運，是中國幾代人的集體情結。1984年，許海峰射落中國奧運首金的那一刻，中國女排姑娘們用拼搏精神締造傳奇的瞬間，讓中國從此在奧運賽場上發出越來越耀眼的光芒。奧運精神始終激勵著TCL成為體育事業最長情的夥伴，從中國女排到CBA，從國際籃聯到NFL、美洲杯等，30多年來TCL與全球體育事業攜手前行。」

數十年來，TCL一直通過多個合作夥伴支持世界各地的體育活動。在奧運和殘奧會上，TCL將提供一系列智能創新產品，包括智能顯示螢幕、冷氣、雪櫃、洗衣機、門鎖、音響系統、投影機和TCL RayNeo智能眼鏡，為觀眾和運動員帶來嶄新的視覺和生活體驗。

就在簽約儀式前，大會更邀請了四位前奧運金牌選手上台分享輝煌經驗，包括中國金牌第一人「許海峰」、冬奧速滑金牌選手「張會」、殘奧跳高金牌選手「侯斌」以及曾經是德國劍擊金牌選手的國際奧委會主席「巴赫」。四位奧運金牌選手以親身經歷分享了他們對「不凡」的理解與感悟，與TCL品牌口號“敢為不凡”與奧林匹克口號“更快、更高、更強——更團結”彼此契合，激勵每一個人不斷突破自我、超越自我。眾人更希望TCL作為中國品牌走向全球奧運舞台表示欣慰，期許更多中國企業為世界增添光彩，讓中國品牌在世界舞台上走得更遠。

儀式最後由TCL創始人、董事長李東生與國際奧委會主席巴赫交換簽署合約作結，期望今次的合作，將會與奧運格言「更快、更高、更強 —— 更團結」的完美詮釋。在這樣的奧運精神中，共同展望一個充滿希望的未來，攜手啟迪偉大。

TCL創始人、董事長李東生與國際奧委會主席巴赫交換簽署合約作結

關於TCL

歷經40餘年創新發展，TCL實業與TCL科技聚焦消費電子、顯示科技與新能源三大核心產業。2024年TCL電視全球出貨量達2,900萬部創新高，年增14.8%，其中Mini LED電視出貨量暴增194.5%。在北美、歐洲及新興市場，大尺寸高端電視銷售顯著提升市佔率。旗下TCL華星以領先的PSVA與FFS顯示技術持續革新視覺體驗，2024年電視面板出貨量位居全球第二。TCL冷氣與RayNeo智能眼鏡等創新產品亦引領全球市場。