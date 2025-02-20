#字頭詐騙短訊拒收教學｜Android iPhone用戶3步攔截偽基站2G訊息｜近年手機騙案猖狂，早前跟大家報導，騙徒甚至已經可以冒充冒經通訊辦確認的「#」字頭短訊近日警方亦拘捕了一名23歲男子，正是涉嫌建議「偽基站」發送這類「#」開頭詐騙短訊，拉得一個總會再有第二個，各位Android、iPhone手機用戶可以按照本文3步設定，攔截這類「偽基站2G垃圾訊息」！



詐騙短訊都有#開頭？只因2G訊息成功誘騙網絡

近日警方拘捕了一名23歲男子，涉嫌用偽基站為詐騙短訊加#字開頭。通訊辦調查證實有關#字的偽冒短訊並非由香港的電訊商發出，而是以這類「偽基站」扮成2G制式送出。因為2G制式本身的設定，只須單方面認證，便可成功誘騙網絡發出短訊。各位如收到這類SMS時應提高警覺、切勿點擊相關連結；另外亦有一些手機設定可以更改防止自己「中伏」。

行動中警方檢獲「偽基站」，正調查其來源。（資料圖片）

Android 手機3步攔截偽基站垃圾2G訊息

1.在Google Play下載4G only Android 11+

2.查看「Set Preferred Network Type」一項是否包括「GSM」一項

3.改為「NR/LTE/WCDMA」

4.完成

2.iPhone手機3步攔截偽基站垃圾2G訊息教學

iPhone 上關閉 2G 網路的方法比較激進，因為這模式原本是用於對抗網路攻擊，這會禁用一些可能需要的功能：例如，無法接收訊息附件，某些網頁也可能無法加載，因為鎖定模式會封鎖任何可能包含惡意代碼的內容。iOS 17 或以上版本的 iPhone 提供了一種「封鎖模式」，這是一種終極的安全保護功能，它不僅會封鎖 2G 網路，還會阻擋許多其他潛在的安全風險。

此功能會大幅限制手機的功能性。但如果身處人群密集的場所（可能是詐騙分子的目標區域）或出國旅行時，開啟此模式可能會是一個值得考慮的選擇。



以下是iPhone關閉 2G 網路的步驟：

1.前往「設定」>「隱私權與安全性」

2.開啟「封鎖模式」

3.點擊「開啟並重新啟動」，之後輸入密碼即可。