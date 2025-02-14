詐騙SMS有「#」認證？網民收假順豐取件短訊、遇這2大疑點別亂篤｜通訊辦於2023年開始推行登記制，認證了的機構可獲「#」開頭的發送人名稱，以便大眾辨識身份，不過近日有網民發現自己收到了「#」開頭的詐騙SMS，幸好發現了2點異樣，識破是騙徒訊息而沒有受騙。



詐騙SMS都有「#」認證？網民收假順豐取件短訊

於2023年開始通訊事務管理辦公室實施「短訊發送人登記制」，多間電訊服務供應商、銀行及政府部門等都有參與，其他行業的公司或機構亦可以登記。登記之後已獲認證的發送人公司或機構發送短訊予本地流動服務用戶時，會有「#」號開頭，以作識別。

詐騙SMS都有「#」認證？網民收假順豐取件短訊

不過近日就有網民指自己收到有「#」開頭認證的順豐快遞短訊，指自己的收貨地址不完整，所以無派配送完成，請網友到附送的鏈結中更新地址。由於發送人名義相同，所以這則詐騙信息更與上面的信息合併，看起來就像是同一個發件人發出。

網民擊破2大異樣免受騙

不過細心的網民就察覺到兩個不合理之處。

1.措詞不當

在短訊中，對方提到「派件小哥聯繫不上您」，「派件小哥」這字眼過份隨意，甚少在官方的訊息中使用。

在短訊中，對方提到「派件小哥聯繫不上您」，「派件小哥」這字眼過份隨意，甚少在官方的訊息中使用。(LIHKG)

2.超連結網址有異

在訊息附帶的超連結中可以看到名稱與平常順豐的網站不同，有網民更去查詢網站的登記日期就在2月12日(兩日前)，是近期登記的網站。

在訊息附帶的超連結中可以看到名稱與平常順豐的網站不同(LIHKG)

有網民更去查詢網站的登記日期就在2月12日(兩日前) (Whois)

大家在收到短訊時記得提高警覺，避免隨便開啟不明來歷的鏈結。