WhatsApp、SMS、Email、未知來電，一天會收到很多疑似詐騙訊息，令人防不勝防。近日，Facebook@守網者分享，在 WhatsApp 上又出現了網上求職騙案，聲稱只要線上刷單就能賺錢，沒想到一男子在半個月就被騙走 130 萬。



Facebook@守網者 提醒 WhatsApp 用家，小心一些不知名的白撞訊息，聲稱是「快錢、無需學歷、無需經驗、高佣金」的，只要進入網站簡單登記後，騙徒就會發送虛假網站，要求受害人登記和在虛假網站假扮購物（刷單），完成後就能根據刷單數賺佣金。

可是，世界上那有如此「荀」的事。單是過塊一周，警方共接獲116宗網上求職騙案，騙款數字高達$3,200萬港元。而在近月，一名受害男子就在 WhatsApp 收到招聘線上刷單工作，進行了以上的步驟後，被假裝客服的騙徒要求進行轉賬，以「解鎖」發放工資的要求，受害人轉賬18次共損失逾130萬港元。

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為免中網上騙案的伏，防網者建議應透過可信賴的求職途徑尋找工作，一些不拘學歷或工作經驗而報酬優厚的招聘廣告要加倍提防。同時，不應隨便將個人資料交予他人，更不應 向陌生人轉帳或申請貸款。

資料來源：Facebook@守網者