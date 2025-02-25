2025韓國出遊懶人包｜2025韓國出遊必備電子申報+出行App 即睇尿袋上機航空新規定｜近日韓國更新了電子申報App及尿袋(行動電源)上飛機的規定，一文帶大家看清不同航空的尿袋管制條件、電子申報方法及5大出行必備App。



韓國出遊電子申報表填寫步驟

韓國於今年2月24日起全新電子線上申報制度，現時的紙本申報直到今年12月後不可使用，大家可以預早學定如何使用電子申報表。

1.在入境韓國前3天登入韓國e-Arrival Card網站：https://e-arrivalcard.go.kr/

2.細閱條款及確認同意

3.上傳護照圖片

4.填寫個人資料

5.填寫出入境資料、入境目的、在韓停留的地址及聯絡方式

6.填寫後選擇「Submit」，完成。

韓國7大航空公司尿袋上機新規定指南

1. 釜山航空（Air Busan）

自2月7日起，行動電源、備用電池（鋰電池）、打火機、火柴等物品不得放置在機艙的行李架上，乘客必須隨身攜帶。於登機門將進行行李檢查，確認乘客是否妥善攜帶行動電源並貼上標籤。只有貼有標籤的行李才能放置在行李架上。

1. 釜山航空（Air Busan）

2. 易斯達航空（Eastar Jet）

含有鋰電池的電子設備和行動電源不得放置在機艙行李櫃中。備用電池和行動電源必須單獨包裝，建議放置在密封的夾鏈袋中，並在電極處貼上絕緣膠帶以防止短路。

2. 易斯達航空（Eastar Jet）

3. 大韓航空（Korean Air）

行動電源應放置在座位前方的座椅口袋中，或存放在航空公司提供的透明夾鏈袋中。

攜帶行動電源的規定如下：

100Wh以下：每人可攜帶最多20顆，若超過100Wh需航空公司批准。



101至160Wh：經航空公司批准可攜帶最多2顆。



超過160Wh：禁止攜帶上機。



3. 大韓航空（Korean Air）

4. 濟州航空（Jeju Air）

登機門將以韓語、英語、日語和中文廣播提醒，乘客在登機前辦理登機手續時也需確認並同意行動電源規定，包括

-行動電源和鋰電池必須隨身攜帶並存放在明顯位置。

-禁止將行動電源放置在機艙行李架上。

-內置鋰電池的電子設備和行動電源的攜帶數量限制：

100Wh以下或2g以下：最多5件，筆記型電腦、相機等內置鋰電池的電子設備最多15件。



101至160Wh或2至8g：內置鋰電池設備和行動電源最多2件。



超過160Wh或8g：禁止攜帶上機。



4. 濟州航空（Jeju Air）

5. 德威航空（T'way Airlines）

-行動電源必須隨身攜帶，不得放置於頭頂行李架上。

-若行動電源過熱，請立即通知空服員。

-為防止短路，建議將電池單獨包裝在夾鏈袋中。

5. 德威航空（T'way Airlines）

6. 韓亞航空（Asiana Airlines）

禁止將行動電源放置在座位上方的行李架上，並將增加相關提醒的機艙廣播頻率。

6. 韓亞航空（Asiana Airlines）

7. 首爾航空（Air Seoul）

機艙廣播將提醒乘客，行動電源、手機和打火機不得存放在行李架上，必須隨身攜帶。

7. 首爾航空（Air Seoul）

香港4大航空公司尿袋上機新規定指南

1.國泰航空｜商用電池可隨行

商業電池（如鎳鎘電池和鹼性電池）可以作為隨身行李攜帶，前提是電池必須充分防止短路的保護。乘客可以將電池放在原始零售包裝中，使用膠帶覆蓋電極，將每個電池存放在單獨的塑料袋或保護袋中，並關閉所有電子設備（如相機、手機和電腦），以防止其在托運行李過程中，互相碰撞產生短路引發意外。

1.國泰航空｜商用電池可隨行 (資料圖片)

2.香港航空｜飛行過程不得使用外置充電器

香港航空任何備用的鋰電池和便攜式鋰電池充電器都不能放入托運行李中，只能存放在手提行李中。在飛行期間外置充電器(尿袋)應全程關閉，不得為電子設備充電。

2.香港航空｜飛行過程不得使用外置充電器 (資料圖片)

3.大灣區航空｜起飛至降落都不得使用外置充電器

基於安全考慮，任何類型的備用電池，包括外置充電器，均不可放入托運行李內，乘客亦不可在飛機起飛、降落及滑行期間使用此類裝置。符合國際航空運輸協會及香港民航處的規定。

3.大灣區航空｜起飛至降落都不得使用外置充電器(資料圖片)

4.香港快運｜每人限帶2件備用鋰離子電池

任何類型的備用電，包括鋰金屬電池、鋰離子電池和鋰電池都不能放置在托運行李中。至於手提行李,每位乘客最多只能攜帶兩枚備用鋰離子電池(100 Wh或以上且不超過160 Wh)，且電池必須單獨包裝，以防止意外啟動。

4.香港快運｜每人限帶2件備用鋰離子電池(資料圖片)

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