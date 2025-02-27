Monster Hunter Wilds12點狩獵解禁！8大更新整合　魔物/地圖數量

《Monster Hunter Wilds》/《魔物獵人 荒野》今晚（2月28日，凌晨0時）正式解禁！萬眾矚目的新作，不僅遊戲地圖更為龐大，還新增了動態氣候變化與更細膩的生態系統。今晚開Game前睇定《MHW》有哪些令人興奮的新內容！



解禁時間

《Monster Hunter Wilds》將於2月28日正式解禁，並支援PS5、Xbox Series X/S 以及 PC（Steam）平台。不同平台的預先下載與狩獵解禁時間如下：

PS5 版 預先下載時間：2月26日 凌晨 0:00；正式解禁：2月28日 凌晨 0:00



Xbox Series X/S 版 預先下載時間：2月26日 下午 13:00；正式解禁：2月28日 凌晨 0:00



PC（Steam）版 預先下載時間：2月26日 下午 13:00；正式解禁：2月28日 下午 13:00



若獵人希望在解禁後立即進入遊戲，建議提前預載，確保遊戲可順利執行。

遊戲版本與預購獎勵

《Monster Hunter Wilds》將推出普通版、豪華版與高級豪華版，不同版本對應的獎勵與內容有所不同：

遊戲新內容：更真實的狩獵世界

《Monster Hunter Wilds》這次最大的特色，便是打造出一個更加真實且富有變化的狩獵環境，包括：

1）動態氣候變化

遊戲中的氣候不僅是場景的背景設定，而是直接影響魔物的行為模式與生態環境。地圖將隨著時間推移，呈現兩種截然不同的狀態：「荒廢期」乾燥、食物短缺，肉食魔物變得更加兇猛，甚至會互相攻擊爭奪獵物。「豐收期」天氣適宜，環境變得生機盎然，生態系統更加活躍。獵人需要根據當前的環境條件調整戰術，這讓狩獵體驗更加多變。

2）全新「集中模式」與「集中弱點攻擊」

「集中模式」 讓獵人可以更精確鎖定魔物的弱點，當怪物出現傷口時，可觸發「集中弱點攻擊」，造成巨大傷害並讓魔物進入膽怯狀態。這項機制鼓勵獵人主動攻擊怪物的特定部位，進一步提升戰鬥的戰術性。

3）成群魔物與更真實的生態

過去的《魔物獵人》遊戲中，魔物多為單獨行動，而這次《Monster Hunter Wilds》則引入「成群魔物」，讓獵人有機會同時對抗多隻強敵。此外，地圖中還會出現自古以來生存在此地的居民，為狩獵世界增添更多故事背景。

4）歷戰個體與強化報酬

「歷戰個體」回歸，這些魔物經歷無數戰鬥後變得更為強悍，擁有更高的血量與攻擊力。獵人可藉由攻擊這些個體的「歷戰傷口」（用藍光顯示），逐步削弱其防禦力，進而擊敗它們。此外，擊敗歷戰個體後，獵人可獲得特殊裝備與珍貴素材，用於打造「阿提亞武器」與高級飾品。

登場魔物與未來更新

目前在官網上已確定《Monster Hunter Wilds》將有超過21隻魔物登場，包括新魔物「鎖刃龍」、「凍峰龍」、「風鋏龍」、「獄焰鱆」等，未來遊戲將透過免費更新陸續加入新魔物，如已公布在春季推出的「泡狐龍」，讓狩獵體驗更加豐富。

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生態系統與狩獵地圖

目前已公開的地圖包含：

「天塹沙原」：以沙漠、草原與岩石地形為主，特有天氣現象為「沙塵暴」。

「緋紅森林」：水源豐富，氣候變化劇烈，暴雨可能影響狩獵進程。

「湧油山谷」：地面遍佈油泥，異常天氣「奔火」將影響行動。

「冰霧斷崖」：極端寒冷的地帶，暴風雪可能讓視線受阻。

每個地圖不僅擁有獨特的環境設定，還影響魔物的行動模式與習性，進一步提升狩獵挑戰。