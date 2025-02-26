《Monster Hunter Wilds》2月28日就推出，很多玩家還在想應該於哪個平台上玩，以及買那一個版本好。不想在入手後怕錯過特典﹑DLC，即睇以下《Monster Hunter Wilds》3大版本分別，同場睇香港實體版限定特典開箱。



香港實體版首批限定特典

只要在香港入手《Monster Hunter Wilds》香港行貨盒裝版遊戲的話，就有機會會獲贈《Monster Hunter Wilds》調查隊（飛鳥隊／星辰隊)金屬襟章一個，這個章下半圓形部份可以手動旋轉去改變成飛鳥隊／星辰隊隊典，手工精美。它屬於香港行貨實體光碟版的首批限定特典的數量有限，送完即止，因此想確保能入手特典的話，最好先在各大遊戲零售店預訂。

調查隊（飛鳥隊／星辰隊)金屬襟章（鍾世傑 攝）

《Monster Hunter Wilds》3大版本

《Monster Hunter Wilds》今次分了 3 個不同的數位版，分別是：

標準版（$498）：遊戲本篇



豪華版（$638）：遊戲本篇＋豪華組合包



高級豪華版（$778）遊戲本篇＋豪華組合包＋高級特典＋外觀DLC組合包1（2025年春季發布）＋外觀DLC組合包2（2025年夏季發布）



限定特典

只要在 2025 年 2 月 7 日 23:59 或之前預購 PS5／XboxSeries X｜S 版，或者在 2 月 28 日 4:59 分或之前預購 Steam 版的話，就可以得到限定特典：公會騎士系列（外觀裝備）＋希望護石。

其他特典

如果在 PlayStation Store 上預購《Monster Hunter Wilds》的話，就可以得到數位版的迷你插圖集。另外如有玩過《Monster Hunter：World》／《Monster Hunter：Iceborne》，只要主機上保存的遊戲進度滿足條件，也能得到兩套隨從裝備和名牌。