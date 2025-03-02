筆記者有幸拎到啟德體育園3月1日開幕禮門票，事前都擔心同場有5萬幾人，個個都爭住上網，無法打卡、send WhatsApp 畀朋友、出唔到IG限動，入場實地試用SmarTone 網絡，無論係場內場外表現都幾理想．幾萬人潮中上網都依然流暢。



筆者用SmarTone 網絡，場內體驗非常好，試下用 IG睇 Reels，都唔怕會load 空氣。

啟德體育園3.1開幕｜實試 SmarTone 網絡表現

筆者有幸撲飛成功，可以參觀新場地。場內座位足足5萬幾個，當日由入場、安檢、正式開場同入場都一切順利。尋日咁多表演嘉賓，一入場都忍唔住要selfie 下再send 比班friend，本身都擔心人流多會影響手機上網。筆者用SmarTone 網絡，場內體驗非常好，張selfie 即時都已經WhatsApp左比朋友，IG卡照打Live照睇，過程非常流暢。原來 SmarTone 早在啟德體育園興建期間已經開始部署網絡規劃，期間工作程人員經常作實地視察，會場內採用「5G 黃金頻譜」鋪網，配合 3.5GHz 同 4.9GHz 雙頻譜優勢，好處係容量高覆蓋廣，所以就算同場咁多人一齊用都表現良好。

筆者在場內座無虛席、人數高達數萬人的情況下，即時用手機上網用speedtest 測試網絡，SmarTone 5G網絡下載速度有353Mbps，上載有75.1Mbps！

筆者即時用手機上網用speedtest 測試網絡，下載速度表現非常理想

已完成多次網絡壓力測試｜分析SmarTone網絡優勢

SmarTone 過去亦有參加啟德體育園數次進行的壓力測試，每次完結後會即時分析數據再作部署及優化網絡，希望客戶有最好嘅上網體驗。

另外，SmarTone 都有用 AI 技術，於賽事及表演期間實時偵測場館中的網絡流量，分析出那一區的人流最密集、對5G需求最大，利用人工智能實時調配網絡資源。同時透過機器學習與基站實時處理技術，讓觀眾實時連接至最佳的5G發射站，確保用手機在場內各區域都能享受上佳網絡體驗。難怪體育園外圍附近及場館內，上網速度令人滿意。

遇到啓德體育園有活動而人流密集，SmarTone 都事先作好網絡部署。

隨住散場人潮行到去啟德站，網絡表現都理想。

啟德體育園開幕禮完成後，接下來還有香港國際七人欖球賽、著名樂隊Coldplay演唱會。SmarTone表示會不斷優化，以用戶體驗為大前題。

陸續在港鐵鋪設「5G 黃金頻譜」

「5G 黃金頻譜」對網絡覆蓋及用家體驗尤為重要，除咗啟德體育園， SmarTone 亦已經喺地鐵逐步採用，就算喺繁忙時間，身處月台、車廂等上網同煲劇都流𣈱，唔會load 空氣。 SmarTone 「5G 黃金頻譜」已擴展到港鐵金鐘站，連同較早時已經開通的天后、灣仔、九龍同香港站，同即將完成的尖沙咀站，大家不論是去睇演唱會、散場回家還是平時上下班，都可以一路享受暢通無阻的流動網絡。