Pro Camera限時永久免費！支援4K MAX錄製 iPhone 專業攝影app｜iPhone app 《Pro Camera》是一款推出多年，提供ISO/手動控制快門／光圈以及多種影相filter的專業攝影手機程式，過去需要年費$58蚊才可以開通全部功能，如今提供限時永久免費活動。一次訂閱即可終生免費使用全部功能，仲未需要用都DL咗先！



iPhone專業攝影App《Pro Camera》限時永久免費！

雖然手機影相就貪佢全自動方便，如果想影得專業一點，你可能在app store下載其他專業影相app。

專業級攝影應用「Pro Camera」推出限時免費會員服務，讓用戶能夠盡情體驗其全功能服務。這款App集結了影片拍攝、照片編輯與影片剪輯等多項功能，堪稱一站式攝影工具。其支援多種拍攝模式，包括單張照片、電影模式、連續拍攝、微距攝影、慢速快門、景深人像、3D影像及動態照片等，滿足了不同場景下的拍攝需求。

iPhone專業攝影App《Pro Camera》限時永久免費！

「Pro Camera」的手動控制功能相當出色，用戶可以自由調整對焦、快門、ISO、白平衡，並鎖定曝光與對焦，讓拍攝更加精準細膩。此外，應用內建超過150種高性能預設，只需一鍵即可套用專業級的調色效果，輕鬆提升照片質感。

對於追求極致影像品質的攝影愛好者與專業人士來說，「Pro Camera」支援4K MAX超高畫質影片錄製，並提供RAW與ProRAW照片格式，確保每一幀畫面都能展現出最佳細節。其內建的強大編輯工具更支援多種高級功能，例如影像合成、HSL色彩調整、膠片類比、景深控制，甚至能將2D照片轉換為3D影像。

《Pro Camera》下載資訊

限時免費中Pro Camera 永久版現在限時免費，在「永久購買」這一項價錢為「HK$0」，優惠未知何時結束，用戶記得把握機會下載及「0元購買」。

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