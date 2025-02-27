退貨寶｜淘寶推香港退貨首公斤免運費優惠｜順豐上門派件3月重啟｜淘寶香港站近日宣佈，推出全新「退貨寶」服務，用戶在香港退貨可以享有減免，另外淘寶將恢復順豐上門派件服務，並配合「淘寶全球煥新季」活動多個優惠項目。



淘寶推「退貨寶」減退貨運費

淘寶推出「退貨寶」只需購買帶有「支持香港退貨」及「退貨寶」標籤的商品，並通過菜鳥驛站退貨，即可享首1公斤的退貨運費減免，相當於人民幣16元。這項服務旨在讓消費者購物時更安心，無需擔心退貨成本。

不過留意目前只能在已購買的訂單中查看商品是否有「退貨寶」標籤。

順豐上門派件3月重啟

此外，淘寶香港站自3月起重新提供順豐上門派件服務，為消費者提供官方物流以外的另一選擇。消費者在購物時，若選擇「順豐集運」作為配送方式，並在商品送抵集運倉後進行合單，包裹最快可於翌日送達家中，讓收貨過程更加便捷。

順豐上門派件回歸 (資料圖片)

「淘寶全球煥新季」優惠活動 多個時段享折扣

今年的「淘寶全球煥新季」活動將分為多個優惠時段，由即日起至3月1日晚上11:59，服飾及家居類產品率先推出「搶先購」時段，每買滿200元即可減30元。緊接著的「38煥新周」將於2月27日晚上8:00開始預售，正式銷售期則由3月3日晚上8:00至3月8日晚上11:59，期間將提供超值優惠。另外，「新勢力周」則將於3月中旬登場，主打設計師品牌及創新概念商品，滿足消費者對個性化商品的需求。

「淘寶全球煥新季」優惠活動 多個時段享折扣

與此同時將有以下優惠推出:

優惠1.官方立減：大量商品可享85折或更高折扣。

優惠2.跨店滿減：每買滿200元減30元，多買多減。

優惠3.優惠碼：用戶可於淘寶官方Facebook頁面及多個支付合作夥伴的宣傳頁面領取最新優惠碼。

優惠4.滿額包郵：選購帶有「HK ¥99包郵」標籤的商品滿99元，即可享包郵到菜鳥香港自提點或自提櫃服務。

優惠5.新人優惠：中文端新用戶可獲得50元特別優惠，英文端用戶則有首單立減50元的優惠。

優惠6.支付優惠：淘寶香港站聯同第三方支付機構提供多項支付優惠。