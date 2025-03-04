潮濕天氣用冷氣抽濕是否可行？想慳電費即睇3大抽濕功能用電排名｜隨著天氣回暖，潮濕天氣讓人感到悶熱不適，今個星期相對濕度高達90%許多人都會考慮使用冷氣機的抽濕功能來降低室內濕度。然而，冷氣機的抽濕功能與冷氣功能有何不同？哪種抽濕模式最節能？本文將分析3大抽濕功能用電排名，既保持舒適又能節省電費。



冷氣與抽濕功能分別

冷氣功能主要用來降低室內「溫度」，其原理是透過壓縮機將冷媒冷卻，再通過熱交換器將空氣降溫，從而吹出冷風讓室內變得涼爽。

而抽濕功能則以降低室內「濕度」為主要目的。冷氣機吸入潮濕空氣後，通過熱交換器將空氣冷卻，使空氣中的水分凝結成水滴排出室外，再將乾燥的空氣送回室內，反覆進行以達到抽濕效果。

冷氣與抽濕功能分別 (資料圖片)

3大抽濕模式解析

1.弱冷房抽濕

原理是將冷卻後的空氣直接送回室內，過程中會稍微降低室溫，適合濕度高但不想讓室溫過低的環境。耗電量與冷氣功能相近，較為節能。

2.再熱抽濕

原理是將冷卻後的空氣再次加熱至舒適溫度後送回室內，保持室溫不變。適合潮濕但不想感到太冷的情況，因需加熱空氣，耗電量較高。

3.混合式抽濕

原理是將冷卻後的空氣與室內空氣混合，調整至接近室溫後送回，避免過冷。適合希望濕度降低但又不影響室溫的環境。節能表現最好，與弱冷房抽濕相近。

3大抽濕模式解析(資料圖片)

用電量排名&模式選擇

3大抽濕模式及冷氣的耗電量排名如下：

最耗電的是再熱抽濕，其次是冷氣功能，而弱冷房抽濕與混合式抽濕耗電量相約`

然而，實際電費仍會因環境溫度、濕度及設定溫度而異。若要同時兼顧舒適與節能，建議根據不同天氣選擇不同模式。例如高溫天氣優先使用冷氣功能，快速降溫並改善悶熱感。潮濕天氣則使用抽濕功能，尤其梅雨季節可選擇再熱抽濕或混合式抽濕，避免室內過冷。