2025手機續航力排名｜第一名並非iPhone/Samsung而是「這款」電話｜近日外媒選出最強手機續航力排名，iPhone及Samsung手機竟然頭5位不入？即睇詳情。



近年來，智能手機的電池續航力有顯著進步，許多機型甚至能支援多天的使用時間。外媒《Tom Guide》根據測試數據，推出2025年續航力最強的手機排名，其中第一名既非iPhone，也不是Samsung，而是「這款」電話。

2025 手機續航力排名Top 5

1.ASUS ROG Phone 9 Pro

ASUS ROG Phone 9 Pro以20小時34分鐘的成績奪冠，成為2025年續航力最強的智慧型手機。其5,800 mAh大容量電池結合Snapdragon 8 Elite晶片的高效能表現，它更支援65W快速充電，30分鐘即可充至74%，令這款手機成為遊戲玩家心頭好。

ASUS ROG Phone 9 Pro (資料圖片)

2.OnePlus 13

OnePlus 13憑藉6,000 mAh電池與Snapdragon 8 Elite晶片，以19小時45分鐘的成績緊追其後。另外快充30分鐘可充至92%，並且支援50W無線充電。

OnePlus 13

3.OnePlus 13R

OnePlus 13R同樣搭載6,000 mAh電池，雖然採用稍舊的Snapdragon 8 Gen 3晶片，但仍以18小時49分鐘的表現躋身前三。

4.ASUS ROG Phone 8 Pro

ASUS ROG Phone 8 Pro雖然已被新出的9 Pro超越，但18小時48分鐘的續航力依然十分出色，成為不少機迷的打機選擇。

Asus ROG Phone 8 Pro

5.Moto G 2025

Motorola的Moto G 2025以18小時32分鐘的表現在平價手機中的是相當出色的成績，5,000 mAh電池搭配30W快充，性價比極高。

Moto G 2025

iPhone/Samsung首5不入？

而iPhone 16 Pro Max和 Samsung Galaxy S25 Ultra分別排第7和第8。

7.iPhone 16 Pro Max

根據測試結果，iPhone 16 Pro Max的平均續航時間從最高的18小時06分略微下降至17小時17分，但這依然是Apple有史以來續航力最強的手機。儘管iPhone 16 Pro也採用相同的A18 Pro晶片，但由於電池容量較小，未能進入此次榜單。在充電速度方面，iPhone 16 Pro Max雖然傳聞支援45W快充，但實際仍限於30W。不過它在30分鐘內仍能充至55%的電量，表現尚屬不俗。

iPhone 16 Pro Max

8.Samsung Galaxy S25 Ultra

Samsung Galaxy S25 Ultra儘管其電池容量與前代相同，仍維持在5000mAh，但在搭載Snapdragon 8 Elite晶片的優異能源管理技術加持下，S25 Ultra的續航時間不僅超越了自家前代機型，更將紀錄提升了超過45分鐘，續航時間高達17小時14分鐘，成為Samsung史上續航力最強的旗艦手機。