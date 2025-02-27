手機突黑屏失控以為故障實屬詐騙？陸女做錯1事電話被駭結果咁…｜一名浙江女士遭遇一次令人匪夷所思的電信詐騙，她的手機突然黑屏失控，差點讓詐騙分子盜取資料，好在事主即時到派出所求救，警員以一招「物理招式」解決事件。究竟詐騙分子如何遠程操控苦主手機？周女士又做錯了什麼事，導致自己陷入騙局？即睇詳情。



手機突黑屏失控非故障而是詐騙？

事件發生在2月6日下午，一名浙江女士周女士接到一通「0050」開頭的陌生來電，對方自稱是某短視頻平臺的客服，告知她已開通直播間會員，每月將被扣除800元會費。周女士心生疑惑，但對方隨即表示，只要下載一款名為「銀聯會議」的App並按提示操作，即可取消扣費。周女士不疑有詐，點擊對方提供的鏈接下載該App，怎料不久後手機突然黑屏，完全無法操作。

事件發生在2月6日下午，一名浙江女士周女士接到一通以「0050」開頭的陌生來電，對方自稱是某短視頻平臺的客服，告知她已開通直播間會員，每月將被扣除800元會費。(央視網)

周女士不疑有詐，點擊對方提供的鏈接下載該App，怎料不久後手機突然黑屏，完全無法操作。(央視網)

周女士不疑有詐，點擊對方提供的鏈接下載該App，怎料不久後手機突然黑屏，完全無法操作。(央視網)

陸女做錯1事電話被入侵結果是...

就在周女士與詐騙分子通話期間，警方接到詐騙預警信息，試圖聯繫周女士卻始終失敗。直到周女士到派出所求助，才發現她的手機被木馬程式入侵，已處於詐騙分子控制之下。所幸警方及時介入，取出SIM卡斷網並強制重啟手機，才讓手機恢復正常，銀行帳戶也未被盜取。

周女士到派出所求助，才發現她的手機被木馬程式入侵，已處於詐騙分子控制之下。所幸警方及時介入，取出SIM卡斷網並強制重啟手機，才讓手機恢復正常，銀行帳戶也未被盜取。(央視網)

根據網絡安全專家分析，詐騙分子利用周女士下載的「銀聯會議」App，植入遠程控制木馬病毒，透過屏幕共享功能獲取她的操作權限。這種木馬病毒不僅能監控手機活動，還能強制黑屏、截取信息，甚至錄音錄像，完全操控被害人手機。

根據網絡安全專家分析，詐騙分子利用周女士下載的「銀聯會議」App，植入遠程控制木馬病毒，透過屏幕共享功能獲取她的操作權限。(央視網)

專家指出，此類詐騙手法通常搭配緊急情境誘導，例如「及時取消扣費」或「避免帳戶被封鎖」，使被害人在情急下忽略潛在風險。而周女士之所以中招，主要是她未經查證就下載陌生App，並未防範不明鏈接的危險。

專家對比中了木馬病毒的程式，發現有病毒的項目會有「惡意程式」的提醒字句。

專家對比中了木馬病毒的程式，發現有病毒的項目會有「惡意程式」的提醒字句。(央視網)

一旦手機感染木馬病毒，被害人恐面臨哪些風險？專家表示，除了個人信息被盜取，詐騙分子更可能利用受害者手機進行非法活動，甚至進一步勒索。要避免此類詐騙，專家建議：

1.切勿隨意下載不明來歷的App或點擊陌生鏈接。

2.定期更新手機系統與安全軟體，提升防護能力。

3.接到可疑電話時，應先掛斷並向官方客服查證。

這起案件提醒民眾，面對不明來電與App下載需提高警覺，手機若出現異常，應立即斷網並尋求專業協助，以免落入詐騙陷阱。