抽濕機定乾衣機？下雨天乾衣用錯方法電量增1倍！用這機更慳錢？｜近日天氣潮濕，如何高效乾衣成為許多人的煩惱。網民發起討論指「抽濕機」與「乾衣機」同樣可以乾衣，究竟哪種方法更適合家居使用？本文將從節能效果、乾衣速度及用途等多方面進行詳細分析，助你作出明智選擇。



抽濕機更省電？

根據港燈提供的電費估算數據，2,000W的乾衣機每小時所需電費約為$2.23，而一桶衣服的乾衣時間約為2小時，即每次使用電費約為$5.42。相比之下，500W的抽濕機每小時最高所需電費為$0.68，若每次乾衣需要4小時，每次使用電費則約為$2.72。從數據上看，抽濕機的電費支出僅為乾衣機的一半，節能效果顯著。

如果希望節省電費，並在使用乾衣功能的同時兼顧抽濕需求，抽濕機是一個更經濟實惠的選擇。

抽濕機更省電？ (資料圖片)

抽濕機/乾衣機乾衣效果各有優勢

抽濕機不僅能乾衣，還能為室內空間抽濕，特別適合香港、台灣等潮濕地區。此外，抽濕機不會令衣物縮水或變形，這一點在處理貴重衣物時尤其重要。對於一些容易縮水或變形的衣物，建議使用抽濕機進行乾衣，以避免損害衣物。

然而，乾衣機作為專門設計的乾衣工具，在乾衣速度上具無可置疑。對於一些室內缺乏晾衫空間、且希望衣物能夠迅速乾燥的家庭，乾衣機無疑是更為方便的選擇。此外，乾衣機還省卻了晾衫的繁瑣工序，適合生活節奏快、沒時間做家務的用家。如果家中晾衫空間有限，或是希望衣物能夠快速完成乾燥，乾衣機則更符合需求。

抽濕機/乾衣機乾衣效果各有優勢 (資料圖片)

綜合來看，抽濕機和乾衣機各有千秋。注重節能效果，且需要兼顧室內抽濕的需求，抽濕機是更理想的選擇。但若追求乾衣速度，並希望簡化家務流程，乾衣機則更能滿足需求。在購買前，建議根據自身的實際情況和使用習慣作出選擇，才能找到最適合自己的乾衣方案。