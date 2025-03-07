5G Plan｜4台50GB手機月費格價｜3月優惠3個月回贈/日本漫遊數據｜ 3月份想轉台，應選擇邊個電訊商好？今次小編為大家整理了中國移動、SmarTone、csl及3 HK 3月份5G 50GB的手機月費優惠，包括3個月月費回贈、日本漫遊等，即睇詳情。



5G 50GB手機月費Plan 4台格價

3HK｜3個月月費回贈

3HK 5G 50GB計劃月費為$188，中港澳3地數據通用，另外可以在8款優惠中免費揀3個優惠，其中一個優惠就是可以升級免費日本漫遊，即是原本只能在中港澳用的數據服延伸至日本使用。除了日本漫遊之外，3個月月費回贈及免行政費優惠都相當吸引。另外帶號轉台可享有$333月費回贈，如果經常去日本旅行的話可以考慮。

1. 3HK

csl｜無限本地通話

csl 5G 50GB月費為$158，不過數據就只於本地適用，如果需要內地+澳門數據，可以選擇$178 5G 60 GB的月費計劃，每月包含4GB 內地+澳門數據，兩個計劃都包含無限本地通話分鐘。

csl官網亦有差不多價錢的優惠計劃，$168/月可用60GB本地數據，另外有3GB內地及澳門數據。

csl｜無限本地通話

中國移動｜50GB計劃月費最平

中國移動的5G 50GB計劃月費最平，只需$149，包含 2GB 中澳數據。如果經常去內地及澳門則可以考慮$179的月費計劃，使計劃內的50GB數據可以在中國及澳門通用。$179的計劃更包含中國內地通話200分鐘，可以在內地通話使用。3月上台的客戶可以享有一個月月費回贈。

中國移動｜50GB計劃月費最平

3. 中國移動

SmarTone｜出S25 Ultra送$1500手機禮券

SmarTone 5G 50 GB的計劃連行政費月費為$179（另加行政費後共$197)，每個月有1GB 內地及澳門數據，合約期為24個月。如果簽30個月約即可升級至 3GB 內地及澳門數據。另外如果出機的話，買Samsung Galaxy S25/S25 +即可得到$1300手機禮券， 購買 S25 Ultra即可得到 $1500手機禮券。而如果出Galaxy S25 Ultra 512 GB更可享有額外$1000折扣及高達30GB內地及澳門數據。