邊充電邊玩手機 泰15歲女命斃床上+充電線安全貼士｜近日泰國有一名15歲少女因為在床上為手機充電時玩手機，導致觸電死亡，經警方調查後，懷疑與充電線短路有關，即睇詳情及充電線安全貼士。



邊充電邊玩手機 泰15歲女命斃床上

泰國近日發生一宗觸電意外，一名15歲少女在床上邊玩手機邊充電，不慎觸電身亡，警方初步調查顯示，死者身上有明顯遭受電擊燒傷痕跡，事故原因與充電線短路有關。

邊充電邊玩手機 泰15歲女命斃床上 (AI生成圖片)

根據警方透露，少女於3月7日凌晨在家中準備睡覺時，一邊使用手機一邊充電。她的家人發現她昏迷不醒，呼吸微弱且口中有血跡，隨即將她送醫，但最終仍搶救無效身亡。

警方與當地醫院的醫生共同驗屍，發現死者身上有多處電擊傷痕，初步判斷是因手機充電線短路導致觸電。現場照片顯示，少女的床邊插有延長插座及一條USB Type-C充電線。

現場照片顯示，少女的床邊插有延長插座及一條USB Type-C充電線。

近年來不時都有人因充電時玩手機而觸電身亡，專家警告，高壓電流不僅可能對人體組織和血管造成損傷，引發內外出血，還可能因劇烈肌肉收縮導致撕裂傷及其他併發症，嚴重時甚至危及生命。想充電時更放心，即睇手機充電線使用禁忌。

手機充電線禁忌

手機充電線危險先兆 1.充電速度變慢

當充電線內部出現斷裂時，電阻會增加，導致電流傳輸效率降低。這會讓手機充電速度明顯變慢。若發現充電時間異常，可能是充電線內部已經損壞的訊號，引發危險。因此，若充電速度明顯下降，最好盡快更換新的充電線，以確保充電效率與安全。

手機充電線危險先兆 1.充電速度變慢

手機充電線危險先兆 2.充電斷斷續續

另一種常見的狀況是充電時斷斷續續，手機螢幕上顯示充電狀態時有時無。這通常是由於充電線的連接部分出現損壞，導致接觸不良。若繼續使用這樣的充電線，不僅無法穩定充電，還可能對手機的充電接口造成額外損害。

手機充電線危險先兆 2.充電斷斷續續

手機充電線危險先兆 3.充電線發燙

在取下充飽電的手機時，若發現充電線連接處有異常的發燙現象，就需要特別注意。這可能是由於充電線內部線路斷裂，電流無法正常流通，導致熱量累積。長期使用不僅會影響充電效率，還可能因過熱引發安全隱患。

手機充電線危險先兆 3.充電線發燙

手機充電線危險先兆 4.散發燒焦味

最明顯及需要警惕的狀況是充電線散發燒焦味。這通常是接觸不良或內部短路導致。若在充電線發燙的情況下繼續使用，可能進一步加劇問題，甚至引發火災。燒焦味是充電線損壞的重大警訊，使用者應立即拔除充電線，並檢查其狀況。若發現任何異常，應立即更換新的充電線，並避免使用損壞的產品。