國家補貼＋天貓額外折扣買手機！iPhone 16／Galaxy S24+ 5千起！｜近月中國政府推出了一項「手機國補政策」，鼓勵消費者購買數碼產品。大量手機、平板、智能手錶等數碼產品可享85折優惠，由即日起至3月底，6,000人民幣以上的手機亦可享受額外10%補貼，最高減幅可達1,000人民幣，即睇產品搜尋教學以及2大領取條件。



搜尋國家補貼數碼產品列表教學

1. 打開天貓App主頁，點擊「國家補貼」

2.即可按照收貨地區找到有補貼的產品

熱門手機優惠一覽

以下是天貓平台熱門手機的補貼後價格。

1.iPhone 16 原價5,999元人民幣補貼後價格為4,699元人民幣，即約港幣5,099元

2.Samsung Galaxy S24+原價5,299元人民幣補貼後價格為4,799元人民幣，即約港幣5,219元

3.Honor 300 Pro 原價 3,399元人民幣補貼後價格為2,634人民幣，即約港幣2,859元

2大領取條件

1.大部分手機產品的收貨地址須為內地地址

2.天貓賬戶完成實名認證