國家補貼買iPhone 16e 僅$3,999港人持回鄉證即減｜國行港行1分別｜早前內地推出「數碼產品購新補貼方案」，連香港人持回鄉證並利用用「雲閃付」一樣可獲得折扣，用來購買apple 最新發表的iPhone 16e，價格降到 RMB 3,999 （128GB版本）即有交易，即睇買機教學及國行、港行iPhone有何分別。



購物網站如淘寶、京東、拼多多等都能使用「國補」購物，香港人可以用回鄉證透過「雲閃付」App，或其他指定平台領取補貼券。以深圳為例，不僅針對3C產品提供補貼，還擴展至家電和智能家居設備，包括雪櫃、洗衣機、電視、冷氣等12大類家電產品，當然也包括apple 手機。

國家補貼買iPhpne 16e 僅$3,999港人持回鄉證即減｜國行港行1分別

購買補貼範圍內的一級能效或水效產品，消費者可享受支付金額的20%立減優惠。國行版 iPhone 16e 定價為128GB版4499元、256GB版5499元，兩者均可取得 500 人民幣減價優惠，折實僅需 3,999（約4288港元）和 4,999 元（約$5355港元），兩者香港行貨定價分別為$5,099及$5,899，所以買128GB版最抵，便宜了$800以上。

國家補貼買手機家電最高$2000有回鄉證就拎到！教學＋申請條件

持有回鄉證的使用者只需打開「雲閃付」App，登記時使用內地電話號碼＋內地銀行卡或內地信用卡，申請補貼時輸入回鄉證號碼，即可領取 8 折券，以下為使用詳情：

國行港行iPhpne 16e 有一大分別

中國版及香港版行貨iPhone 16e，在硬件性能上無大差異，修理保養方面也能在香港進行；兩者預網的軟件app可能有異，比如Apple TV、FaceTime 語音、WiFi 通話功能等中國行貨未有支援。仲要留意國行版iPhone 16e並不支援eSIM（有實體雙卡插），而香港版則可以用雙eSIM（同樣有實體雙卡插），就你是否需要用eSIM了。