你的八達通卡將於3月底失效？教你免費查受影響卡批次+換新卡方法｜八達通公司宣布，第14、15、16批次八達通卡將分別於2025年3月22日、4月26日及5月24日失效，即睇如何確認卡片是否失效，以及免費更換新卡的方法。



八達通將於3月底失效？這批次卡將失效

八達通公司宣布，第14、15、16批次八達通卡將分別於2025年3月22日、4月26日及5月24日失效。這些批次號碼包括：

88857001 – 88915000



95998001 – 96325000



89240001 – 89730000



95000001 – 95507000



如果卡片失效一年內仍未被更換，用戶需繳付20 元逾期行政費，每年扣費至餘額及按金耗盡為止。若不再使用八達通，亦可以前往港鐵客務中心退回租用版八達通，安排按金及餘額退款。

八達通將於3月底失效？這批次卡將失效 (八達通)

如何查自己的八達通是否失效？

1. 拍卡時響起「嘟、嘟嘟」提示音

當使用八達通拍卡時，若聽到 「嘟、嘟嘟」 的特別提示音，這是八達通公司特別設定的提醒，表示此八達通卡即將失效。

如何查自己的八達通是否失效？1. 拍卡時響起「嘟、嘟嘟」提示音

2. 查看八達通背面右下角的號碼

確認你的八達通是否屬於失效批次，最直接的方法是查看卡片的八達通號碼。

如果號碼落在 88857001 – 88915000、95998001 – 96325000、89240001 – 89730000 或 95000001 – 95507000 之間，則表示卡將會失效。

2. 查看八達通背面右下角的號碼

如何更換新八達通？

選擇1：轉用手機八達通

如果偏好使用數位支付，可以下載手機八達通應用程式，將舊卡轉移至 iPhone 或華為手機，步驟如下：

a.iPhone&華為轉用手機八達通教學

1.下載手機八達通應用程式。

1.下載手機八達通應用程式。

2.開啟八達通應用程式，點選「新增」

2.開啟八達通應用程式，點選「新增」

3.點選「轉移八達通卡」，然後點選「繼續」按餘下步驟完成轉移。

3.點選「轉移八達通卡」，然後點選「繼續」按餘下步驟完成轉移。

b.Samsung 手機轉用手機八達通教學

1.開啟Samsung Wallet 應用程式

1.開啟Samsung Wallet 應用程式

2.點選「加入卡」

2.點選「加入卡」

3.點選「將您的實體八達通轉移至Samsung Wallet」，按餘下步驟完成轉移。

3.點選「將您的實體八達通轉移至Samsung Wallet」，按餘下步驟完成轉移。

選擇2：更換新實體卡

如果仍然喜歡使用實體卡，可以前往 港鐵客務中心 或 指定八達通服務站 免費更換新卡。步驟如下：

1.在八達通網頁進行登記及收到新卡後，攜同新舊卡前往八達通服務站，在主目錄選擇「更換八達通」，然後依指示燈於右邊讀寫器上放置需要更換的八達通。

1.在八達通網頁進行登記及收到新卡後，攜同新舊卡前往八達通服務站，在主目錄選擇「更換八達通」，然後依指示燈於右邊讀寫器上放置需要更換的八達通。

2.準備已於網上登記領取的新八達通，然後按「繼續」

2.準備已於網上登記領取的新八達通，然後按「繼續」

3.細閱屏幕上顯示的注意事項，然後按「繼續」。

3.細閱屏幕上顯示的注意事項，然後按「繼續」。

4.將放置於右方讀寫器上的八達通放入左下方的藍色卡糟內，八達通將會在成功更換後被回收。

4.將放置於右方讀寫器上的八達通放入左下方的藍色卡糟內，八達通將會在成功更換後被回收。

5.細閲屏幕上顯示的可轉移及不可轉移的服務及優惠，然後按「繼續」。

5.細閲屏幕上顯示的可轉移及不可轉移的服務及優惠，然後按「繼續」

6.請輸入身份證號碼或護照編號的首4位數字 ，然後按「確定」。

6.請輸入身份證號碼或護照編號的首4位數字 ，然後按「確定」。

7.依照指示燈於右邊橙色卡槽放入新租用版個人八達通以進行資料轉移。

7.依照指示燈於右邊橙色卡槽放入新租用版個人八達通以進行資料轉移。

8.成功轉移後，領取收據及依照指示燈於橙色卡槽領取新租用版個人八達通。