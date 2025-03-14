抽濕機使用限制？｜最高濕度100%！抽濕機開啟可否跟人共處一室？即睇台電解釋+建議｜本周濕度高達100%，許多人都會開啟抽濕機，不過抽濕機開著時，是否能跟人共處一室？即睇台電使用教台電解釋+使用建議。



抽濕機是否適合與人共處一室？

台電指出，「抽濕機不能與人共處一室」的說法並非完全錯誤，但具體情況取決於抽濕機的功能設計。傳統的壓縮機式除濕機採用冷媒循環系統，先將空氣中的濕氣冷凝成水滴，再排出乾燥空氣，以達到降低濕度的效果。然而，早期的抽濕機沒有濕度設定功能，當濕度過低時，可能導致室內過於乾燥，引發皮膚不適等問題。因此，過去建議抽濕時避免與人共處一室。

抽濕機是否適合與人共處一室？(資料圖片)

濕度設定在這範圍最好

隨著科技進步，現代抽濕機已具備「濕度設定功能」，讓用戶可以根據需要調節室內濕度。台電建議，將抽濕機的濕度設定在55%至65%之間，不僅能有效抽濕，還能維持人體舒適的濕度環境。根據研究，人體最適合濕度約為60%，因此，只要設定合適，抽濕機與人共處一室是完全可行的！

不過台電亦提醒抽濕機應避免在無人看管或夜間睡覺時持續運轉，以防意外發生。