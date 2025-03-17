消委會24款電競滑鼠/辦公室滑鼠測試｜Apple Magic Mouse竟包尾？｜無論以電腦打機或文書工作，都少不了用到滑鼠，這兩項活動大多一做就做幾個小時，為了健康著想當然要選擇一隻好的滑鼠。消委會於今日(17日)就發佈了一篇24款包括電競滑鼠/辦公室滑鼠的性能報告，以供大眾選購適合的滑鼠。



今次的測試由國際消費者研究及試驗組織統籌。樣本於歐洲購買，包括15款電競滑鼠和9款辦公室滑鼠。電競滑鼠售價範圍為$549至$1,499；辦公室滑鼠售價範圍為$288至$1,125。

消委會滑鼠測試｜24款電競/辦公室用｜Apple Magic Mouse竟包尾？(資料圖片)

電競滑鼠&文書用滑鼠分別

一般電競滑鼠普遍重量較輕，最輕款式約54克；而最輕的辦公室滑鼠約79克。電競滑鼠的感應器及組件規格普遍較高。而操作性能取決於DPI值（靈敏度）和回報率（Polling Rate／取樣速度）。DPI值越高，滑鼠游標移動越快；回報率越高，滑鼠位置資料越精細。

3大滑鼠握法哪個最省力？

3大握法包括掌握法、爪握法和點握法。掌握法提供較大承托；爪握法較靈活但承托較小；點握法最靈活但手腕較費力。扁平設計滑鼠通常只適用於點握法。

3大握法包括掌握法、爪握法和點握法。掌握法提供較大承托；爪握法較靈活但承托較小(Razer)

測試方法

今次的測試項目涵蓋性能表現、用戶實試、人體工學、使用方便程度及物料安全。而電競滑鼠和辦公室滑鼠的則會分開評分。

性能表現

電競滑鼠：在感應器（如空間解像度、回報率、滑行速度）和靈活性上表現優異，大部分獲4至5分；辦公室滑鼠：表現較弱，獲2至3.5分，其中Apple的滑鼠評分最低。

用戶實試

由電競玩家和辦公室用戶分別測試。而大部份電競滑鼠普遍表現較佳，獲4至4.5分；辦公室滑鼠獲2.5至3.5分；在辦公室應方面，大部分滑鼠表現出色，尤其是9款電競滑鼠獲5分。

人體工學表現

電競滑鼠形狀設計較佳，10款獲4至4.5分；在辦公室滑鼠中，僅2款獲高分，Apple因設計扁平評分最低。

使用方便程度

辦公室滑鼠普遍表現優秀，過半數獲5分；電競滑鼠表現參差，僅2款獲5分。部分款式在玻璃表面使用不便，或充電設計不佳。

物料安全

所有樣本的有害物質含量均符合歐盟及德國標準，未超標。

即睇24款滑鼠測試報告

+ 11