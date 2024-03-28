滑鼠選購、不同類型用途／優點解構｜傳統、垂直、Trackball、Pen Mouse有何不同｜市場上有各種不同種類的滑鼠可供選擇：傳統滑鼠、垂直滑鼠、Trackball滑鼠、Pen Mouse(筆型滑鼠)，多得讓人眼花繚亂？今次為大家介紹4種滑鼠的特點，讓大家都可以找到適合自己的滑鼠。



必先利其器．選擇合適的滑鼠

在日常使用電腦的過程中，滑鼠是一個重要的工具，直接影響操作體驗和工作效率。然而，市場上有各種不同種類的滑鼠可供選擇，如何選擇一款適合自己的滑鼠成為了重要的問題。今次為大家介紹4種常見的滑鼠，讓大家可以選擇最適合自己的滑鼠。

1.傳統滑鼠｜最大公因數人人合用

最常見和基本的類型，使用方便操作簡單容易上手，價錢也相對經濟實惠，對於初學者來說是一個不錯的選擇。而且它適合大部份使用者，要為公司／家中的共用電腦選購mouse供多人共享使用，選購最基本的傳統滑鼠是不俗選擇。

傳統滑鼠(Dell)

2.垂直滑鼠｜上班族長期戰合用

垂直滑鼠是一種設計符合人體工學的滑鼠，使手腕和手臂處於一個更自然的姿勢。適合長時間使用滑鼠的上班族，減輕長時間使用滑鼠所造成的手部疲勞和不適。垂直滑鼠的操作方式與傳統滑鼠類似，只是握持方式有所不同。如果需要長時間使用滑鼠，可以考慮選購垂直滑鼠來改善使用體驗。

垂直滑鼠(Logitech)

3.Pen Mouse 筆型滑鼠｜便宜的繪圖板化用品

Pen Mouse是一種筆型滑鼠，以握筆方式掌控，比起其他滑鼠的使用方法更直觀、可以更精準的在屏幕上點選使用範圍，有利準確處理細小的圖像元素例如：髮絲、細紋等，適合需要修圖或簡單繪圖的使用者。但留意Pen Mouse大多都沒有力度感應，所以只能用作簡單繪圖。不過Pen Mouse相對於繪圖板來說價格更經濟實惠，亦易於攜帶，是一個不錯的選擇。

筆型滑鼠(Amazon)

4.Track Ball滑鼠｜減輕手臂肌肉痛

Track Ball滑鼠是一種特殊的滑鼠，使用時不需要移動手臂，而是通過滾動軌跡球操作。對於工作空間較小，或需要頻繁移動滑鼠的用家來說非常方便。操作方面，Track Ball滑鼠因為不需要移動手臂，可以減輕手臂肌肉的不適。然而要注意的是，如果平日習慣用大姆指滑動手機，再使用以大姆指控制的Track Ball滑鼠，可能會導致大姆指周遭肌肉過度使用，引起勞損。

Track Ball滑鼠(Logitech)

小編個人建議：定期轉用不同滑鼠、分擔肌肉壓力

小編曾因太用心工作，長時間使用滑鼠令肌肉勞損，需要接受物理治療。故此辦公室成為了「妙妙屋」，買入多種滑鼠，平日會交替使用多個滑鼠，以分擔不同肌肉的壓力。希望大家都能按照自己需求，覓得愛鼠。