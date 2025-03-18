五月天演唱會2025門票開售日 信用卡系統故障引發網民不滿｜今日（3月18日）早上10點，Cityline與東亞信用卡合作推出的五月天演唱會門票優先預訂正式開始。然而，這場本應讓粉絲興奮的購票活動，卻因技術問題引發了大量不滿。許多粉絲雖然成功進入Cityline的購票系統，但在最後的付款環節卻遭遇了東亞信用卡伺服器的故障，導致無法完成交易。



「五月天 [#5525 回到那一天] 25週年巡迴演唱會 香港站・展新啟航版」，將會在2025年5月舉行。不過在首日購票時，卻因技術問題引發了大量不滿。大量網民在東亞信用卡FB上表達了他們的不滿和失望，紛紛指責Cityline和東亞信用卡的系統未能承受高流量，導致他們錯失了購買心儀演唱會門票的機會。更有網民表示，即使多次嘗試，系統仍然無法處理付款請求，讓他們感到極度沮喪。

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記者實測時雖成功進入Cityline的購票系統，但在最後的付款環節卻遭遇了東亞信用卡伺服器的故障，導致無法完成交易。

此外，記者嘗試購票時，也遇到了同樣的問題，無法完成付款，就連app都無法登入。這進一步證明了系統故障。Cityline和東亞信用卡方面尚未對此事件作出正式回應，但這場技術故障無疑給五月天演唱會的門票銷售蒙上了一層陰影。

此次事件不僅影響了粉絲的購票體驗，也對Cityline和東亞信用卡的品牌形象造成了損害。許多粉絲呼籲相關公司應對此負責，並提供一個合理的解決方案，以避免未來再次發生類似情況。