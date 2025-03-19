瀏覽記錄不想被看到？iPhone 內置1設定鎖上私密網頁Face ID解鎖｜不少人都不希望自己的聊天記錄被人知道，今次教大家用iPhone內置的1個設定鎖上私密網頁，只能用Face ID/密碼解鎖，即睇教學。



iPhone 內置1設定鎖上私密網頁Face ID解鎖

iPhone 的 Safari 瀏覽器有了一項實用功能，讓用戶可以使用 Face ID 或密碼來鎖定私密瀏覽頁面，確保個人瀏覽記錄不會被他人輕易查看。今次將教如何啟用這項功能。

另外Safari的私密瀏覽模式還有以下隱私保護功能，包括阻擋網頁跟蹤器，防止網站追蹤用戶的瀏覽行為；刪除 URL 追蹤碼：移除網址中的追蹤參數，提升隱私安全性，另外更可與 iCloud 私密轉送整合：進一步強化匿名瀏覽體驗。

iPhone 內置1設定鎖上私密網頁Face ID解鎖

2步設定Safari 私密瀏覽上鎖功能？

1.開啟 iPhone 的 「設定」App，並選擇 「Safari」。

2.找到 「需要 Face ID 來解鎖私密瀏覽」 選項，並將其切換為「開啟」。

4步開啟 iPhone Safari 私密瀏覽功能

1.開啟 Safari 瀏覽器，點擊右下角的 「分頁」 按鈕。

2.在分頁視窗底部的標籤群組中，向右滑動，切換至 「私密瀏覽」 模式。

3.進入私密瀏覽模式後，看到頁面顯示為 「已鎖定」 狀態。點擊 「解鎖」 按鈕。

4.使用 Face ID 或密碼解鎖