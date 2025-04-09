iOS 19率先睇　Apps變圓　新UI科技感提升　仲有前後鏡同步拍攝

iOS 19率先睇｜Apple 即將在兩個月後的 WWDC 2025 上發表 iOS 19，根據目前的傳聞，這將是歷來最大規模的一次設計革新。根據各方資訊彙整，iOS 19 的外觀和介面設計將有明顯變化，這些改動不僅將讓 iPhone 的 UI 呈現全新面貌，也有望進一步強化跨裝置的操作一致性。



iOS 19 將深受 visionOS 啟發，整體介面設計更傾向於強調「半透明感」和「沉浸式內容」。在 visionOS 中，蘋果以層疊透明、背景模糊的方式，讓用家能將注意力集中在眼前的內容上。iOS 19 很可能會大量採用這種透明和漂浮感的設計元素，像是導航欄、視窗、甚至是通知中心等各處介面，都將以更加輕盈姿態出現，讓內容成為真正的焦點。

動態反光設計

此外，傳聞指出 iOS 19 將帶來更「玻璃化」的視覺風格，類似過去 Mac 系統上的 Aqua 介面。這種設計不僅體現於半透明效果，還包括細膩的光影反射。例如，在鎖定畫面的手電筒與相機快捷鍵上，將可以看到隨著 iPhone 傾斜角度而變化的微光閃爍。這些細緻的燈光反應，將為整個系統增添一種栩栩如生的質感，讓操作介面不再是冷冰冰的按鈕，而是能隨環境與手勢變化的有機元素。

在介面按鈕與導航列的設計上，iOS 19 也將有重大調整。新的設計將採用更多圓潤且延展式的按鈕與選單，捨棄傳統銳利的分隔線與邊界。例如，在照片App中，瀏覽照片時將呈現全螢幕模式，控制項會以細緻、輕薄的浮動工具列形式出現在底部，而非佔用大量空間的傳統導航列。類似的圓角設計也會套用在 Haptic Touch 選單、控制中心選項以及各種權限提示中，整體視覺體驗將顯得更加柔和、流暢且一致。

圓潤Apps icon、UI

有趣的是，多款內置App如 App Store、Apple Music、Apple TV、相片和電話等，底部的功能分頁將改為「膠囊形狀」的選單列。這種設計不僅看起來更圓潤，也讓過渡動畫變得更少更自然，例如搜尋功能將直接從膠囊列展開，而不再跳轉到一個獨立的搜尋頁面。這種減少跳躍、強調流暢延續的設計理念，有助於提升整體使用效率與直覺性。

在Apps icon方面，爆料者 Jon Prosser 曾透露，Apple 計劃將 iPhone 的圖示變得更加圓滑，可能會從目前的圓角正方形（squircle）設計進化為更接近圓形的外觀。雖然具體形狀還未定論，但若成真，這將少數幾次重大風格轉變之一，勢必會讓主畫面看起來更加現代且統一。

全新鍵盤風格介面

iOS 19 的虛擬鍵盤鍵帽造型與間距將有所調整，加入方形圓潤外框，就連頂部選單也會變更圓潤造型，同時亦會加入光線折射特效。整體效果變得更加有質感。

獨有新拍攝功能

Prosser 還爆料，iPhone 17 Pro 系列將加入新的獨有拍攝新功能，能夠同時使用主鏡頭、前置鏡頭錄影，一次過把當前影像和拍攝人的表情記錄。