洗衣機洗衫前要浸泡？專家指這習慣超錯：搞錯1事細菌狂飆幾千倍｜好多人洗衫前，都會習慣先在洗衣槽開滿水（又或另以盆子裝水）將衫浸一浸，覺得咁樣會洗得乾淨啲。不過有專家提醒大家，浸衫雖好，但浸泡時間唔可以太長，建議控制喺30分鐘內，否則衫上嘅細菌可能會瘋狂繁殖，得不償失。



浸衫時間有講究，唔好泡得太耐

洗衫前需唔需要浸泡？可視乎衫嘅污漬程度去決定，但無論點樣，浸泡時間千祈唔好太耐，建議控制喺15至20分鐘左右，最多唔好多過30分鐘。佢仲提到，有啲人，特別係長輩，可能沖完涼後順手將要洗嘅衫丟入水桶，諗住第二日再洗，但其實咁樣係非常危險嘅。如果天氣熱、水溫偏高，加上衫本身有細菌，「泡一晚，細菌根本係幾千倍咁增長！」

浸衫時間有講究，唔好泡得太耐（AI生成圖像）

洗衫頻率無硬性規定，視情況調整

洗衫前要浸洗，這概念起源大概是因為不少家庭都不會每天開機洗衫，所以怕堆積起來的衣服上有細菌，所以才會先來個浸泡，但專家指當中還要計算家庭人數、生活習慣。例如一個人獨居者，平時不運動不會經常出汗，一個星期洗一次都冇問題；但如果家人活動量大，又或者容易出汗，最好喺兩日內清洗衫，否則啲衫會變成細菌嘅溫床。

洗衫頻率無硬性規定，視情況調整（AI生成圖像）

衫別埋在濕氣重的浴室、保持乾爽先係王道

如果脫下來又不會即時洗的衣服，一定要保持乾燥，唔好堆喺潮濕嘅浴室入面，那不單會滋生細菌，在炎熱天氣下，衣服更有可能發霉！所以如果衫沾咗汗或者濕氣重，應該盡快洗，最少都要放喺乾爽通風嘅地方，避免細菌滋生或者發霉。

衫別埋在濕氣重的浴室、保持乾爽先係王道（AI生成圖像）

One More Thing：洗衣機都要保持通風乾爽

當洗衣機用完後，其實可以將機門打開一會兒，等內部水氣充分散去，避免潮濕環境導致細菌滋生，延長洗衣機使用壽命，亦都可以令衣物洗得更乾淨。也別忘了定時清潔洗衣液、柔順劑的儲蓄格。

洗衣機用完後，其實可以將機門打開一會兒，等內部水氣充分散去