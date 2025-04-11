中電推變頻冷氣機更換資助計劃　最高$2,800｜附消委會冷氣機評比

中電為幫助如綜援戶等有需要家庭節省能源開支，以「中電社區節能基金」名義撥款500萬港元資助合資格家庭更換窗口式變頻冷氣機。每部變頻冷氣機最高可獲售價（包括安裝費）7成或 $2,800 資助（以較低者為準），每戶合資格家庭最多可更換兩部變頻冷氣機。早前消委會亦評比多款窗口式變頻冷氣機，正好用來參考應該換哪一款最好。



中電變頻冷氣機更換資助計劃的申請條件和方法如下：

申請期：​2025年4月10日至2025年8月31日​



申請資格​：申請人必須是香港居民，及持有香港居民身份不少於一年，並為中電住宅電力賬戶的持有人。



申請人或其家庭成員須符合以下其中一項資格：1. 年滿65歲或以上的長者類別；2. 低收入家庭類別；3. 殘疾人士類別



申請及購買方法：1. 親身到中電客戶服務中心；2. 經銷售及客戶服務熱線；3. 經指定的度度賞連結購買



消委會早前在市面上找來 14 款 1 匹變頻式窗口機，全屬於淨冷型，沒有暖氣功能，售價為 $3,669～$7,650 之間不等。14 款 1 匹變頻式窗口機的聲稱製冷量都相近，由 2,500kW～2,780kW 不等，如合資格申請中電變頻冷氣機更換資助計劃的話，以下的測試結果非常值得參考。

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估計每年電費

開冷氣最怕就是電費貴，消委會使用測試結果，按每年開冷機共 180 天，每日 12 小時，以每度電 $1.6 計算，每年使用的電費約在 $763～$1,029 不等。消委會建議，想更慳電的話，就不應該把冷氣機安裝在陽光直射的地方，同時使用時拉上窗簾避免陽光直射到室內。另外，可以使用電風扇配合作用，調高冷氣的溫度，節省電力。