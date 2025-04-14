突破數據領域新里程 滬港共築數字經濟未來

「數據要素x滬港合作開放數據競賽2025」誠邀創新人才參與

在數據成為關鍵生產要素的新時代，香港與上海正攜手開創數字經濟合作新篇章。由香港特區政府數字政策辦公室（數字辦）及上海市數據局攜手策劃，並由「B4B大數據商業應用挑戰賽」、跨境數科（上海臨港新片區跨境數據科技）及「SODA上海開放數據創新應用大賽」聯合承辦的「數據要素x滬港合作開放數據競賽2025」開幕典禮，已於4月13日 假灣仔會議展覽中心「香港國際創科展」隆重舉行。



一眾貴賓合照

「雙城數據、共建產業平台」：創新思維 實用價值

本屆競賽以「雙城數據、共建產業平台」為主題，匯聚滬港兩地的開放數據資源，為參賽者提供前所未有的創新平台。參賽團隊將可直接使用香港的data.gov.hk、空間數據共享平台及上海的data.sh.gov.cn等官方開放數據資源，以及上海市新能源汽車公共數據採集與監測研究中心和上海特易信息科技有限公司提供的專業行業數據集，打造具實用價值的創新應用方案。

數字政策專員黃志光先生，JP在典禮上指出：「滬港兩地通過數據合作，可以進一步發揮數據要素的乘數效應，深化滬港在數字科技領域的交流合作，賦能兩地經濟社會創新發展。香港與上海各具優勢、各有所長，強強聯手定能為國家的創科發展貢獻更大力量。」

香港特區政府數字政策專員黄志光先生，JP在開幕典禮上致辭。

四大核心領域 挖掘商業與社會價值

參賽者將聚焦智慧出行、智慧生活、智慧環境及智慧經濟四大核心領域，探索數據創新應用的無限可能：

• 智慧出行：應用交通數據優化出行體驗，減少擠塞，提升交通系統效率

• 智慧生活：利用數據改善市民日常生活，提供個性化服務和智能解決方案

• 智慧環境：運用環境監測數據，推動可持續發展和環境保護

• 智慧經濟：挖掘商業數據價值，促進產業升級和新業態發展

上海市數據局局長邵軍博士表示：「“數據賦能 乘數而上”，今年國家“數據要素x”大賽上海賽區，將滬港開放數據大賽作爲創新賽道內容聯動，大賽獲獎項目也會在全球數商大會上進行宣傳展示和供需對接，歡迎大家踴躍報名，期待都能取得好成績。希望滬港開放數據大賽的成果進一步落地轉化，推動滬港兩地的城市數字化轉型和數字經濟共同發展。」

上海市數據局局⻑邵軍博士在開幕典禮上致辭。

全方位支持 助力創意落地

「數據要素x滬港合作開放數據競賽2025」提供的不僅是一個比賽平台，更是一個全方位的創新孵化體系。承辦方將為參賽團隊提供：

• 專業指導：來自兩地的數據專家將提供技術諮詢和方案指導

• 資源對接：協助參賽者對接產業資源，促進創新方案的實際落地

• 展示機會：為優秀方案提供在兩地展示和推廣的平台

系列活動 深化交流

滬港數據合作相關活動還包括4月15日在香港國際創科展(InnoEX)舉辦的「滬港數據生態合作論壇 - 數據講故事」，以及為期四天(4月13-16日)的「滬港數據合作館」展覽。

「滬港數據生態合作論壇 - 數據講故事」將邀請數據科學家、業界領袖和創新企業家分享如何通過數據敘事技巧，將複雜的數據分析成果轉化為直觀、有說服力的見解。論壇將為參賽者提供實用的數據可視化和表達技巧，幫助他們更有效地展現自己的創新方案。

一眾來自內地及香港政府官員、企業家及團隊出席，分享滬港開放數據的發展和未來規劃，並表達他們對滬港合作的期待和支持。

「滬港數據合作館」展覽則展示兩地開放數據應用的成功案例，為參賽者提供靈感和參考。展覽匯集了交通、環境、醫療、教育等多個領域的數據應用成果，展現了數據如何解決實際問題並創造社會價值。

上海市新能源汽車公共數據採集與監測研究中心主任喬麗女士分享《數據開放生態建設實踐》

「數據要素 x 滬港合作開放數據競賽2025」現正接受報名

有興趣為香港和內地創新科技出力，貢獻兩地合作數據方案的團隊可於5月15日或之前報名參加競賽簡介會，並於6月16日前遞交方案建議書。成功入圍隊伍將於6月中至8月中接受導師培訓，更有機會親身出席8月於上海舉辦的決賽環節，親身在評審專家面前展現創新及獨特的數據科技方案。競賽詳情，可瀏覽是次項目的官方網站: https://hkshadata.org。