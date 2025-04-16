任天堂3招打擊黃牛｜任天堂今次開賣 Switch 的手法，被一眾粉絲大讚有針對一直詬病的炒賣問題，用 3 招成功打擊黃牛黨，在日本玩家之間更被譽為「史上最強反炒賣作戰」。從抽選制度的嚴格資格限制，到版本定價，甚至連記憶卡的搭售策略，處處都透露出任天堂對真玩家的重視。



真玩家先買到機！

首先最令玩家拍案叫絕的，是任天堂設計的抽選制度。這次 Switch 2 的抽選資格不僅要求玩家在2025年2月28日之前，於同一帳號累積至少50小時的遊戲時間，還要連續訂閱Nintendo Switch Online達一年以上。這意味著，一般炒家無法單靠新帳號或人海戰術輕鬆搶購，真正熱愛任天堂主機和遊戲的忠實玩家才有資格排隊。這樣的門檻讓玩家感受到一種長期經營的回報，也讓真正「有在玩」的玩家終於獲得應有的優待。

日本版﹑國際版分野

第二招更令人驚訝，是任天堂一改過往全球統一版本的作法，分別推出「日本語・國內專用版」與「多語言通用版」兩種機型，前者僅售49,980日圓，後者則高達69,980日圓，價格差距達20,000日圓。這看似簡單的定價策略，卻有著驚人的效果。由於專用版僅供日本市場、語言設定限定日文，而且目前未知是否存在區域鎖定機制，使得國際轉賣變得不再吃香。以往海外買家爭相搶購日版Switch並轉售的行為，在這波操作下無疑遭到重創。

Switch 2公布後，Amazon 買Express SD卡的數量激增

Switch 2公布後，Amazon 買Express SD卡的數量激增

平賣MicroSD Express記憶卡

而第三招則更為隱晦，卻對炒家同樣致命。任天堂宣佈 Switch 2 將採用高速 MicroSD Express 記憶卡作為擴充儲存，並於4月初公佈，抽選中籤的玩家可在官網限定購買Mario設計款256GB版本，價格僅為6,980日圓（香港市場售價也只是在 $398）。這一舉措原本是體貼玩家，卻也意外讓炒家「撲了個空」。由於 MicroSD Express 記憶卡在市場上本屬冷門產品，原有庫存稀少，部分人誤以為能靠搶購炒賣一波，結果當任天堂低價提供官方限購版本後，炒賣利潤瞬間蒸發，讓部分人頓時懊悔不已。

在日本5ch論壇上，就有網民指出自己在任天堂宣佈 Switch 2 將採用高速 MicroSD Express 記憶卡時，就用 21,000 日圓入手了 60 張記憶卡，打算在 Switch 2 推出時炒賣賺錢，沒想到官方以 6,980 的便宜價錢出售（本來在 Amazon 這類記憶卡售價約為 9,000 日圓），直接令囤積 SD 卡的炒家大蝕。

另外只有合資格的用戶才可在商品選購頁面中看到「登記」按鍵。

再講講現在香港的情況，見前仍有不少舖頭接受預訂，而且有舖頭認為今次訂新機「食骨」情況不嚴重,估計只要同時購買一隻遊戲或官方配件即可。

查詢登記資格：連結 登記抽機：連結

香港區抽籤資格﹑取貨有限制，可以點入以下連結了解