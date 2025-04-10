Nintendo Switch 2 預購香港區抽籤活動已經開始，擁有Nintendo Switch Online 戶口的用家可直接上官網填表抽選認購權利，不過當中都有不少限制，尤其要留意官網訂機不設門市收件，全部送貨。



Nintendo Switch 2 香港抽選購買活動由即日至4月21日23:59止接受合資格者登記，並於4月24日公布結果，成功取得認購權後再在網上付款，並只提供派送至香港順豐站的選項，不會安排個別上門送貨。

抽選條件有3：

1：玩家需累計加入Nintendo Switch Online付費會員1年或以上

2：中間斷過都ok、最重要是現在有加入會員

3：如果你是NSO家庭計劃成員，只限付款的主用戶可參加抽籤。由於記者是跟家人分享，不是我負責付款，可見下圖第3項「購買帳號」一項為「X」

上官網的抽籤頁面登入戶口後，就有專頁查看自己是否符合登記資格，另外只有合資格的用戶才可在商品選購頁面中看到「登記」按鍵。

另外只有合資格的用戶才可在商品選購頁面中看到「登記」按鍵。

上官網的抽籤頁面登入戶口後，就有專頁查看自己是否符合登記資格

Switch 2出機懶人包｜日版主機香港玩唔到？抽籤買港行有咩條件？

此外，由於官方要查詢用家的遊玩紀錄，記得去用戶介面將「私隱權」項目中的「傳送用戶資訊」選項打開。留意更改設定後要再等48小時才能更新資料，並加參抽籤。

由於官方要查詢用家的遊玩紀錄，記得去用戶介面將「私隱權」項目中的「傳送用戶資訊」選項打開

查詢登記資格：連結 登記抽機：連結

最後，官方網頁抽籤只是任天堂保障收費會員買機的權利，並不代表香港人必須要上官網抽籤才能出機買Nintendo 2！又或是留意玩具模型倉、Assemble Nintendo Switch商品專門店、nsew 任天堂正規商品販賣店這兩家與任天堂聯營的授權店等大鋪的網店！又可出去市面的game鋪訂機，不過價錢因鋪而異、而且可能要「食骨」加購配件。

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