消委會16款密碼管理工具測試｜YouTube﹑Netflix﹑IG，現在每個人手上都有很多不同的平台，各個平台都要使用密碼登入，如果都使用同一個密碼風險極高，但都用不一樣的密碼，要記起來也不簡單，甚至容易混亂。消委會測試 16 款收費和免費的密碼管理工具，發現當中不一定是收費才實用。



密碼管理工具其實就是幫助用家設定高強度的密碼，並將資料儲存於密碼管理工具內。當用家進入那些網站時，密碼管理工具就會幫你輸入所設的密碼。不只是不用記住密碼，更可以把密碼設定得更複雜，而且無需自行輸入密碼，登入時更方便。

消委會在市面上找來 16 款供個人用戶使用的密碼管理工具，包括 9 款付費版和 7 款免費版，其中大多是 App／外掛程序，只有 icloud 是Apple 裝置限定，以及兩款款的電腦瀏覽器內置功能。付費版密碼管理工具的個人帳戶首年的年費，由約$155～$468不等，部分會提供免費試用一段短時間再開始收費。

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功能測試上，由資料存取及處理﹑密碼功能﹑認證及填寫資料功能三方面評測。消委會的測試發現付費版的「1Password」功能較全面，同時支援4個操作系統的應用程式，認證及填寫資料功能較全面，在功能上獲滿分。免費版中，Bitwarden 的表現也非常理想，總評有 4 分，在使用方便程度上更有 4.5 的高分，與收費版的表現在相上下。

至於密碼管理工具最重要的安全性上，主要以密碼設計﹑操作系統來評分，大多有良好的表現。不過，Mozilla Firefox 不可設立主密碼，亦不可自行設定密碼生產器的密碼長度，故只獲1.5點評分。而操作系統方面，「Avira」在macOS及Windows操作系統重新開啟瀏覽器或電腦後，用戶不需重新輸入主密碼便可直接存取帳戶資料，系統安全性稍遜。