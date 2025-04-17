摺機iPhone螢幕規格曝光　又係前後雙螢幕？售價可能高達$16,000

摺機iPhone螢幕規格曝光｜一直都是傳聞階段的摺機 iPhone，如今隨著各路爆料人釋出規格與價錢細節，輪廓逐漸清晰，也掀起果迷與手機業界的高度關注。近日內地爆帳號「數碼閒聊站」在微博上分享螢幕消息，卻被內地網民嘲規格是「華為玩剩下的」。



根據中國微博帳號「數碼閒聊站」的爆料，摺機 iPhone 將採用內外雙螢幕設計，呈現書本式橫向開闔設計。內部主螢幕尺寸達到 7.76 吋，解析度為 2713 x 1920，比例接近 4:3，這樣的比例對於閱讀電子書、瀏覽網站或是處理文書內容來說，將提供近似 iPad mini 的操作體驗。值得一提的是，內螢幕可能導入螢幕下前鏡頭技術，實現真正「無劉海、無開孔」的沉浸式視覺。

外部螢幕則維持更小巧的尺寸，約為 5.49 吋，解析度為 2088 x 1422，前鏡頭採置中開孔設計。這使得摺疊狀態下的使用者仍可輕鬆操作日常功能，如拍照、查看通知、撥打電話等，不需要每次都打開主螢幕，提升了實用性與續航效率。整體設計上，Apple 似乎希望在「手機」與「平板」兩者間取得平衡，而不是一味追求展開後的尺寸張力。

在生物辨識系統方面，爆料指出摺機 iPhone 可能不再採用 Face ID，而是轉向電源鍵整合的 Touch ID。這對於自 iPhone X 起便習慣臉部解鎖的使用者而言無疑是重大轉變，但從結構與空間配置考量，這或許是現階段技術下的最佳解。Apple 並非首次在機型間調整生物辨識方式，過往如 iPad Air 系列亦曾如此，因此 Touch ID 回歸某種程度上也呼應了摺疊機更注重輕薄、內部空間壓縮的設計理念。

影相、拍片能力方面，摺機 iPhone 傳聞僅搭載雙鏡頭主相機，而非 Pro 系列的三鏡頭組合。這也反映出這款機型不以「攝影旗艦」為重點。

至於最受關注的售價問題，預估摺機 iPhone 將開價約 2,100 至 2,300 美元（約$16,292～$17,844）。這比起目前最昂貴的 iPhone 16 Pro Max（ 1TB 售價為 1,599 美元）高出近 1,000 美元，也超過 Samsung Galaxy Z Fold6 的 1,899 美元起跳價格。