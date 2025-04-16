iPhone 17 Pro Max機模曝光 橫向大矩陣攝像頭設計：攝力大爆發
撰文：中關村在線
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iOS開發者「pipfix」在社交平台上分享了一組蘋果iPhone 17 Pro Max機模與手機殼的組合照片。
從圖片中可以看到，這款機型的背部設計採用了「橫向大矩陣」佈局，約三分之一的區域被超大的攝像頭模組佔據。
網上流傳的iPhone 17系列圖片，最終哪些才是真？
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據推測，這種超大攝像頭條設計將成為iPhone 17 Pro和iPhone 17 Pro Max的標準配置。業內人士分析，這一設計可能顯著提升新機的拍攝性能。由於攝像頭模組的體積幾乎增加了一倍，消費者普遍期待新機型在低光拍攝、變焦能力以及細節呈現方面取得新的突破。
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此外，iPhone 17系列的其他機型也傳出了一些新動態。其中，標準版iPhone 17預計將延續iPhone 16的雙攝像頭系統，以確保拍攝性能的穩定性。
而傳聞中的iPhone 17 Air則可能取代iPhone 16 Plus，成為該系列中最輕薄的機型。這款機型將配備單後置攝像頭，並採用全新的「飛機跑道」設計，進一步簡化外觀風格。
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