iOS 18.4.1電量測試｜比較7款iPhone　5款機跌電　最多跌42分鐘

iOS 18.4.1 電池續航力測試｜iOS 18.4.1 更新修復了兩大資安漏洞，包括解決 CarPlay 連線問題，但對電池續航力的影響又如何呢？YouTube@iAppleBytes 亦針對 7 款升級了 iOS 18.4.1 的 iPhone 測試電池續航力。



iOS 18.4.1 更新重點

iOS 18.4.1 重點解決了兩個安全漏洞，包括音訊檔案漏洞（CoreAudio），利用音訊檔，觸發iPhone執行惡意程式碼，對系統進行未授權操作。 另外就是以上說的，解決部分車沒法正常連接無線 CarPlay 的問題。

iOS 18.4.1 電池續航力測試

YouTube 頻道「iAppleBytes」用iPhone SE 2020、iPhone XR、iPhone 11、iPhone 12、iPhone 13、iPhone 15、iPhone 16，7款手機進行測試，在滿電的情況和電池健康度約在 90% 以上的情況，使用 Geekbench 把手機的電量耗盡，測試在 iOS 18.4.1 版本下電池使用情況。

測試發現，有 2 款 iPhone 的電池續航力增加，包括：iPhone 11（增加37鐘）、iPhone 13（增加10分鐘）；另外 5 款的電池續航力都有負面影響，包括：iPhone SE 2（減少18分鐘）、iPhone XR（減少42分鐘）、iPhone 12（減少18分鐘）、iPhone 15（減少31分鐘）﹑iPhone 16（減少15分鐘）。

由於 iOS 18.4.1 解決了一個己被黑客使用的漏洞，因此在對電池續航力只是有限影響的情況下，還是非常建議用家盡快更新。

資料來源：YouTube