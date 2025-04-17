蘋果發布2025環境報告 iPhone與iPad轉用乾淨能源充電推動減碳
撰文：中關村在線
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4月17日，蘋果公司發布了2025年環境進展報告。在報告中，蘋果宣佈將對其零售店內的iPhone和iPad演示設備的充電方式做出調整，改用乾淨能源進行充電，以此減少碳足跡。
據介紹，自iOS 16.1版本起，蘋果新增了「乾淨能源充電（Clean Energy Charging）」功能。當電網中有低碳排放電力可用時，iPhone能夠智能選擇充電時間，從而降低對環境的影響。
Apple零售店內的iPhone和iPad將改用乾淨能源進行充電，以此減少碳足跡。
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目前，「乾淨能源充電」功能僅在美國地區提供。啟用該功能後，iPhone會根據當地電網的碳排放預測，在電力生產更乾淨的時間段進行充電。
此外，報告還披露了蘋果在環保領域的多項成就。相比2015年的基準數據，蘋果的全球溫室氣體排放量已減少超過60%。同時，蘋果在環保材料的使用上也取得了重要突破，包括在所有磁鐵中使用了99%的再生稀土元素，並在所有蘋果設計的電池中採用了99%的再生鈷材料。
在可再生能源方面，蘋果與其供應商共同努力，目前已在全球供應鏈中實現了17.8吉瓦的可再生電力併網。蘋果計劃到2030年實現其生產過程100%使用可再生能源的目標，進一步推動可持續發展的進程。
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