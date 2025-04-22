SmartNews日本遊推薦必用優惠印花app｜去日本旅行？如果你屬於平玩的背囊友，食飯多數都是連鎖店、便利店解決的人，推薦你下載「SmartNews」這款超實用優惠印花app。它每天都會更新印花項目，優惠店包括食店／便利店／超市／藥妝店等等…超實用！



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SmartNews 在香港app store都能下載，不需要日本app store戶口。顧名思義，它的確是個實時報導美／日兩地資訊的新聞app，安裝後先將地區由United State改為Japan，之後就會發現畫面正下方的menu bar上有「クーポン」（coupon／優惠印花）選項。

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安裝後先將地區由United State改為Japan

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唔係睇新聞｜貪佢多印花

點擊進去即看到大量優惠，重點在於下面一整排食店／商店logo，將不同公司的印花分門別類整理得很易找：比如食店有吉野家、麥當勞、松屋、KFC、mos burger；便利店有Famimart、7-11、LAWSON，甚至連AEON超市、ランドラッグ藥妝都有。

連結手機地圖｜幫你找分店

打開不同店鋪的印花專頁後，除了看到各種印花，點擊右上角icon甚至可連結google maps 尋找最近的分店，這功能對於不會打日本用google maps的旅客而言超實用！

點擊右上角icon甚至可連結google maps 尋找最近的分店

點擊右上角icon甚至可連結google maps 尋找最近的分店

印花分兩種使用方法

Coupon用法有兩種：比如Famimart的印花，點擊入去後就會自動出現「bar code條碼」，拿取對應的折扣貨品，準備好bar code排隊，記著一埋位就要展示給店員看。

拿取對應的折扣貨品，準備好bar code排隊，記著一埋位就要展示給店員看。

雖然只是便宜了20日圓，但就如不用消費滿5000日圓即可減10%消費稅一樣、抵！

至於麥當勞的印花，點擊後會出現一個Coupon番號（如下圖的203），必須到有人的收銀處點餐，向店員講出號碼（當然也可以直接展示給他看），不能在自助點餐機使用。

有些印花，必須到有人的收銀處點餐，向店員講出號碼。

雖然每個印花只是平20至50日圓左右，但就如不用消費滿5000日圓即可減10%消費稅一樣、抵！而且印花設定得頗實用，比如記者就一次過用了Famimart印花買麵包平20日圓、去老麥吃煙肉生菜漢堡+中薯氣＋中汽水餐也省了50日圓。