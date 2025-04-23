SD高達 G世代永恆｜永恆之路Hard攻略　ZZ關平民打法　只練一部機

《SD高達 G世代永恆》最好玩的內容，必數永恆之路的砌隊和攻略過程。一些不能放UR入場的 Hard 難度，非常考玩家砌隊和每一步的戰術執行能力。今次分享「永恆之路 ZZ系列關卡 Hard 難度」的「平民打法」，只需練一部機和駕駛員即可過關！



陣容選擇

第一隊只要放一隻 100Lv 的攻擊機，可以選擇全裝甲型ZZ高達或百式，駕駛員使用捷度，等級最好在 60Lv 以上。第二隊必須放卡碧尼（ZZ版），等級大約 50Lv 會比較好，能提高命中率，其餘的4部機可以隨便放，但駕駛員需要用支援防守。

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實戰教學

入場後，先跟上圖一樣把第二隊放到最底，卡碧尼使用減10%防打最底的敵人，第一隊的攻擊機（記者使用ZZ高達）行到上圖位置，開加攻技能，再攻擊同一部ZZ高達，結束回合。在敵方的回合，全部機都會打攻擊機，前面4次都不用支援防守，直到捷度駕駛的ZZ高達攻擊，使用最右上角的機體支援防禦，目的是避免下一回合被開地圖炮。

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第二回合開始，先把攻擊機移到上圖位置，開加攻技能，把捷度駕駛的ZZ高達爆掉，再開兩部艦的技能：回EN、回HP，再用攻擊機打爆最上方的敵機，卡碧尼開加攻，結束回合。在敵方回合，全部都使用支援防禦，並用攻擊機反擊。

第三回合開始，攻擊機打最後剩下的一部敵機，記得移動的位置要在支援防禦內範圍內，結束回合。在敵方回合支援防禦再反擊，就能成功敵全滅過關！