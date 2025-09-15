Gundam Wing Run．高達W 30週年活動一文看清｜超有型高達+男團咁靚仔的5大男主角，《新機動戰記高達 W 》hit足30年，咁係咁簡單！為紀念這個大日子，香港地區將有大量特別活動，除了上周（13號）晚上的無人機演出，接下來還有在星光大道舉行的主題跑步活動「Gundam Wing Run 2025」，上官網除了可報名參賽，官方授權的活動主題產品亦已經開始上架，當中超推薦第一男主角希羅尤那件極具代表性的綠色小背心！買件穿上參加高達跑，你都可以跑得快如流行作戰！



為紀念《新機動戰記高達W》30週年，在 2025 年 9 月 13 日，西九文化區藝術公園海濱長廊舉行了一場高達W主題無人機匯演！1000部無人機在夜空上有組成多款高達 W 機體和人物的圖案，即睇精華影片。(由ANICHI提供大會影片)

Gundam Wing Run 10月19日星光大道起跑

為慶祝經典動畫《新機動戰記高達W》誕生30週年，在 2025年10月19日，於尖沙咀星光大道將會舉行「Mobile Suit Gundam Wing 30th Anniversary Run 2025」，這個動畫主題長跑活動，將以動畫內高達五子降落地球執行「流星作戰」為主題，尖沙咀星光大道沿岸有打卡位、補給點、完賽拱門，終點還有高達主題背景影相區！無論是否高達迷，都歡迎一起參加這個別開生面又健康的活動。

活動官方網站已同步上線，各位駕駛員現可前往01空間活動平台購買3款由$480起的「限量選手包」，即代表已獲得參賽資格：

為慶祝經典動畫《新機動戰記高達W》誕生30週年，在 2025年10月19日，於尖沙咀星光大道將會舉行「Mobile Suit Gundam Wing 30th Anniversary Run 2025」

三大作戰配備 重現經典角色魅力

3款「限量選手包」不單只內容不同，其實是代表了單人／雙人／5人團體參賽報名，當中的命名方法也融入了高達故事元素，fans明的會明：

「Gundam Wing 高達Wing」一人組（HK$480） - 如同孤高的希洛，以一人之力挑戰極限，適合獨行俠駕駛員。選手包購買連結

「The Zechs 薩古斯伯爵」二人組（HK$850） - 與戰友並肩作戰，展現特列斯派的優雅與默契。選手包購買連結

「Gundam Pilots 高達駕駛員」五人組（HK$1900） - 集結五位夥伴，完美復刻當年震撼人心的流星作戰。選手包購買連結

除了3款基本的選手包，如果想收藏這個系列的精品，可以再加購3個不同定價的加購套裝：

30週年高達W精品上架預訂

Gundam W 主角希羅尤，最出名就是長期身穿綠色小背心加短褲作者，因此有「背心勇者」之稱號，多年來這件「戰衣」都深受網民喜愛，連劉思慕都有玩。

過去網民就笑言H&M有件背心勁似「希羅小背心」，如今主辦方ANICHI官店上，終於有一件可能是BANDAI史上首次官方認證的「希羅小背心」接受預訂（還有其他官方精品）！無論最終你會否參加今次Gundam Wing Run，高達fans都值得擁有。

尚氣劉思慕IG化身《高達W》小背心希羅尤｜附14組AI真人版角色畫

香港facebook 「GUNDAM研究所」專頁P了一張劉思慕扮希羅改圖，劉思慕本人看了很喜歡，就將圖片share到IG Story上。

希羅・背心 $128

穿手咕𠱸 各$329（單邊）

限量版 GUNDAM WING RUN風褸 $499

購物袋 · 死神高達 $299

30週年紀念杯墊套裝 ＄199（一套六款）

除了香港的大型主題跑，《高達W》30週年在日本方面都有不少活動，首先BANDAI就特別製作了一條主題曲PV，以全新畫面配合經典主題曲。

如果接下來10月會去大阪旅行，就記得要去位於namco梅田店（大阪府大阪市北区小松原町3-3 OSビル 3F）搶購高達W的30週年期間限定品了。有抽選的名言手機繩、襟章、立牌等發售。（日期：10月18日至11月9日）