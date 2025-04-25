林峯演唱會假飛 充斥市面／網上，3招分辨門票真假｜早前不少巨星於香港舉行的演唱會掀起熱潮，一票難求之餘，市面更出現大量假飛，有網民於社交平台及網上平台分享拆解Cityline假飛陷阱的影片。這些假門票製作精細，甚至能通過肉眼檢查及簡單的雷射筆照射，但其實內藏多個破綻。為保障自己不墮入門票陷阱，記者整理出三大識別假飛要點，以及記者手上「真票」對比一下，讓大家提高警覺，更易辨別真假門票。



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最近不少網民發現假的演唱會門票充斥市面（網上圖片）

1. 票面英文字體異常 「GATE」與「DOOR」或會黐埋一齊

第一個明顯的特徵，是留意門票正面的英文印刷細節。真門票的字體排列整齊清晰，間距均勻，尤其是「GATE」及「DOOR」等位置，印刷工整而準確。但有部分假飛，因為打印技術粗糙，導致英文字母黏埋一齊，例如「GATE」與「DOOR」之間沒有明顯間隔，這是一個相當明顯的假飛特徵。

（網上圖片）

記者手上的真門票，英文字整齊清晰可見，沒有黐埋一齊

記者手上的真門票，英文字整齊清晰可見，沒有黐埋一齊

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2. 雷射燈照射票後簽名位出現幻彩 並非單一色調

不少人以為只要門票背面在雷射燈照射下，能見到隱藏字眼或圖案，就代表是真飛。然而這並不可靠。假飛同樣可以模仿雷射防偽設計，甚至做到在光照下出現立體或閃爍效果。不過，觀眾可以特別留意門票右邊的兩個簽名位，真飛在照射下，字跡顏色幻彩變色；而假飛在這兩個簽名位會反光及顏色不自然。

假票雖然都可以看到隱藏雷射字眼，但明顯沒那麼清晰，以及顏色單一（網上圖片）

真票在紫光燈下可清晰可見隱藏文字以及幻彩顏色

真票在紫光燈下可清晰可見隱藏文字

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3. 門票左邊切線較實在 假飛易撕斷或線條粗糙

最後一個小貼士，是觀察門票左邊的切線位置。真飛為了防止重印及偽造，會使用特定紙材及裁切技術，切線整齊且不易撕斷。而假飛普遍紙質較薄，切線不夠準確，甚至用手輕易就可以撕斷，外觀也會有毛邊或不平滑的情況。

假票左邊切線比較易折及較為粗糙（網上圖片）

真票的左邊切線更實在

右上角的Cityline雷射logo

提醒市民：切勿購買來歷不明門票 建議透過官方平台入手

無論早前Coldplay、謝霆鋒甚至之後的五月天、周杰倫等演唱會門票需求極高，不法分子趁勢製作假飛圖利。市民切勿貪平或相信來路不明的二手飛買賣平台、社交媒體個人放售等渠道購票。建議觀眾透過主辦單位授權的官方購票平台購買門票，以確保購買的門票真實有效。