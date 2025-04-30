日本前AV女優三上悠亞再度掀起話題浪潮，宣布正式發行個人迷因幣「$MIKAMI」，她選擇將自己與全球粉絲的連結搬上區塊鏈，以Solana為基礎，打造屬於她的Web3新宇宙。在三上悠亞的 X 貼文中，有網民更留言：「以前免費睇三上老師作品，現在總算能課金支持了。」



對於熟悉三上悠亞的粉絲而言，推出迷因幣其實並不意外。從2021年推出個人限量NFT「your NFT」開始，到2025年親自參與香港Consensus加密貨幣大會，三上早已不只是螢光幕前的偶像、前AV女優，更是Web3的大力支持者。

$MIKAMI 的核心不僅是一枚加密貨幣，更是一套完整的生態系統。根據官方發布的計畫書，整個項目將分為四個階段，由三上悠亞本人與經紀公司主導，目標在於打造一套以粉絲為中心、以創意為驅動的虛擬經濟循環。第一階段聚焦於社群搭建與基礎流動性建構，Telegram 和 X（前Twitter）將作為主要的平台，同時開啟DEX交易池，讓初期支持者可自由交易持幣，逐步培養市場熱度與參與感。

更引人注目的是第二階段的「覺醒」計畫。這一部分將打造虛擬互動場景「三上神社」，一個專屬於粉絲的沉浸式空間，結合迷因創作比賽與限定周邊抽選。這種將社群參與轉化為虛擬價值的方式，其實與當時 NFT 賦能差不多。

第三階段則將版圖擴展至實體層面，三上悠亞將推出限量簽名商品、收藏海報等實體周邊，並計劃與動漫圈及創作社群合作。在這個階段，粉絲不僅是消費者，更是參與者、創作者、甚至是品牌合夥人，親手打造屬於偶像與粉絲共同經營的內容宇宙。

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而整體計畫的最終目標，是成立名為「MIKAMI DAO」的去中心化組織。只要你手握$MIKAMI，就能參與項目的未來決策，從舉辦全球粉絲見面會、線上演唱會，到虛擬偶像「MCP AI」的養成與部署，皆可由社群共同投票決定。因此，有網民預測大股東等於持有和三上悠亞經常見面的機會。

$MIKAMI 總供應量的一半由三上悠亞本人持有並鎖倉至2069年，象徵她對項目的長期承諾與信念。其餘部分則依序分配為20%初售、15%流動性注入、10%社群建設、5%行銷推廣，確保整體資源能穩定支撐每一階段的推進。

值得一提的是，官方也特別提醒，該代幣不針對日本市場推廣或銷售，並且只接受指定錢包地址的 SOL 入金，目的在於防止詐騙與市場混亂。不過經歷NFT風波後，就算有完整的Road Map，粉絲又是否願意埋單呢？