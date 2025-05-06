iPhone 17 系列即將在今年秋季推出，其中最具話題性的莫過於超薄機型—iPhone 17 Air。機身僅有 5.5mm 厚度的極致設計，將成為 Apple 史上最薄的 iPhone。不過，正當外界為它的外觀驚嘆不已時，卻有消息指出，這款新機的電池續航表現將不如以往，Apple 不得不因此復活一原廠配件，試圖彌補這一潛在缺陷。



根據《The Information》知情人士透露的內部測試結果，iPhone 17 Air 的續航力將低於現有大多數 iPhone 機型。在近幾年的機型中，有超過 80% 至 90% 的用戶能夠從早用到晚，無需中途充電。但這次，Apple 預測只有約 60% 至 70% 的 iPhone 17 Air 用戶能做到全天不充電，電量打了 8 折。

續航表現不如預期的主因來自機身的超薄設計。iPhone 17 Air 厚度壓縮至僅 5.5 毫米。這雖然讓手感和便攜性大大提升，但同時也犧牲了內部空間，限制了可搭載的電池容量。在這樣的硬體條件下，電池便無法提供與 Pro 或 Plus 系列相同的續航表現。

iPhone 17 Air的最大賣點，就是超薄。（x）

為了對應這問題，Apple 罕見地重新推出專屬的電池配件，將會為 iPhone 17 Air 推出一款新型的電池保護殼。不但提供額外電量延長使用時間，還具備保護機身的功能，有望成為 iPhone 17 Air 用戶的日常必備品。早在 iPhone 11 曾推出過 Smart Battery Case，後續也曾推出過 MagSafe 外接電池，但這次的電池殼將是專為 iPhone 17 Air 的全新設計，為免出現「為追加電量用機殼、失去買薄機意義」的兩難情況，Apple更可能會推出同樣超薄的連電池機殼。

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另一方面，iPhone 17 Air 的定位也成為市場熱議焦點。與 iPhone 17 相比，這款機型更像是一次全新路線的試驗。報告指出，iPhone 17 Air 將僅搭載一顆主鏡頭、一個喇叭並取消全球版本的實體 SIM 卡槽，改為全面使用 eSIM 技術。這樣的規格在現今講求多鏡頭、立體聲音效的市場顯得相對簡化，反映出Apple可能是將這款產品定位為主打輕巧、時尚和極簡體驗的副系列，而非全面功能的旗艦代表。