蘋果iPhone發布變革　市場壓力策略調整　郭明錤：1年兩發成常態

據相關訊息顯示，知名科技行業分析師郭明錤於5月5日發布預測報告，對2025年下半年至2027年下半年期間的iPhone產品發布節奏，進行了前瞻分析。



報告指出，由於市場競爭持續加劇，特別是在中國市場，蘋果公司正逐步調整其原有的產品發布模式，未來或將固定為每年分兩次推出新款iPhone，上半年主打入門機型，下半年則聚焦高端系列產品，這一策略預計將逐漸趨於常態化。

蘋果iPhone調整發布節奏（x）

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根據該預測，未來幾年iPhone的發布時間安排如下：

- 2025年下半年將推出四款機型，包括iPhone 17 Pro Max、iPhone 17 Pro、iPhone 17 Slim以及標準版iPhone 17；



- 2026年上半年預計發布iPhone 17e；



- 2026年下半年將有多款新機亮相，涵蓋首款可摺疊iPhone，以及iPhone 18 Pro Max、iPhone 18 Pro和iPhone 18 Slim；



- 2027年上半年計劃推出iPhone 18和iPhone 18e；



- 到2027年下半年，預計將發布第二代可摺疊iPhone（項目已啟動），以及新一代iPhone 19 Pro Max、iPhone 19 Pro和iPhone 19 Slim，其中後者屏幕尺寸將大於前代Slim版本。



分析指出，推動蘋果改變傳統發布節奏的核心因素仍然是來自市場層面的壓力。長期以來，多數競爭對手都選擇在上半年推出新品，蘋果若堅持以往的下半年集中發布模式，容易錯過重要的市場曝光機會。

此外，隨着iPhone產品線不斷拓展，機型數量顯著增加，若全部集中在下半年發布，不僅可能導致宣傳資源分散，還會加劇不同系列之間的內部競爭，尤其是Pro系列銷量佔比不斷提升，對中低端產品的市場空間形成擠壓。

因此，蘋果通過調整產品發布時間，有望實現更合理的產品推廣節奏，提升整體營銷效率，並更好地應對市場競爭環境的變化。

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