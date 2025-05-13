拖板用多久才要更換？在日常生活中，拖板往往是用家最容易忽略的電器之一。無論是在客廳、睡房，還是放滿充電器的書桌下角落，很多人都放滿了拖板，而且大多是一直使用沒有定期更換。其實拖板也有其使用壽命，並非無限期可用，更不是只要「沒壞」就能一直使用。根據「saita」電器安全專家的建議，拖板的建議使用期限約為三到五年，超過這個年限還繼續使用，就可能潛藏著火災與觸電的風險。



拖板有壽命｜電線老化好危險

許多人對拖板的理解，僅停留在「可以用就好」，甚至家中還留著十年前買來的拖板，在不知不覺間提高電器意外風險。拖板之所以有使用年限，並非單純因為材質磨損或功能下降，而是因為它長期處於電流負荷狀態，加上經年累月的插拔與彎曲，內部的導線與接點可能早已開始劣化，只是外觀看不出來。這種「看不到的老化」，恰恰才是最危險的地方。

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那麼，如何判斷拖板是否已經到了該更換的時候？最簡單的原則是三至五年更換一次。如果能清楚記得購買時間，那麼五年為一個週期，適時更換是最保險的做法。

除了以使用時間為依據之外，還要學會觀察一些明確的警訊。首先，如果發現拖板上的插座孔變得鬆動，插上插頭時沒有「卡緊」的手感，甚至可以輕易晃動，這就是第一個危險訊號。鬆動的接點會導致接觸不良，進一步產生熱能，長時間累積可能引發起火。

另一個需要特別留意的是溫度。若拖板在使用中出現發熱現象，特別是在沒有超載的情況下仍感覺到插頭或線身變燙，這通常代表內部絕緣層已經老化，或有金屬氧化現象正在發生。這種看不見的內部變質，是無聲無息的潛在危機。尤其在香港潮濕多雨的天氣環境下，電線內部更容易因濕氣造成腐蝕與短路風險。

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接駁的電器出現異常｜刻不容緩馬上換拖板

有時候拖板本身雖然未出現異常，但接上的電器卻開始出現怪現象。像是燈泡開始閃爍、手機充電不穩定，甚至冷氣或風扇無預警自動關機，這些狀況未必是電器壞了，而有可能是拖板本身的電力輸出異常，造成電器接收不穩定訊號。遇到這類情況，建議立即將電器改接至牆壁插座作測試，如果狀況隨之消失，那麼問題就出在拖板，而不是你手上的設備。