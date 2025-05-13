三星發表Samsung Galaxy S25 Edge 5.8mm鈦金屬纖薄新手機，搶先Apple iPhone 17 Air 推出極致纖薄新機！機身厚度僅5.8mm且配備了2億像素相機，外表與性能就一定夠吸引，不知採用鈦金屬機身及 Corning Gorilla Glass Ceramic 2 屏幕玻璃，會不會連耐用度都能兼顧呢？



僅重163g｜輕薄且堅固

Galaxy S25 Edge僅重163克，配備圓潤邊角和鈦合金邊框，採用新一代Corning Gorilla Glass Ceramic 2 強化屏幕玻璃。網傳Galaxy S25 Edge 只備有 12+256GB 內置版本，具有 3,900mAh 電池量。

Samsung Galaxy S25 Edge發表 5.8mm鈦金屬纖薄機身配2億像素相機

2億像素頂級相機系統

S25 Edge 的2億像素廣角鏡頭支援「超明亮夜幕攝影」技術，低光環境下的照片亮度提升40%。1200萬像素超廣角鏡頭則支援自動對焦微距拍攝。手機亦搭載為S25系列優化的ProVisual Engine，又可以玩到一系列Galaxy AI 圖像編輯功能，比如「音訊橡皮擦」和「繪圖智慧助理」。

Samsung Galaxy S25 Edge發表 5.8mm鈦金屬纖薄機身配2億像素相機

S8 Elite 旗艦級效能

S25 Edge搭載Snapdragon 8 Elite For Galaxy處理器，並針對性強化散熱系統，即使長時間使用亦能保持穩定效能。ProScaler功能提升40%螢幕影像升頻畫質，並加入三星客製的行動數位自然影像引擎。

Galaxy AI全面整合

手機深度整合Galaxy AI，提供個人化的多模態AI功能，同時嚴密保護個人數據。透過Now Brief和Now Bar與第三方應用程式整合，讓日常使用更便捷。配合Google Gemini Live最新視覺對話功能，用戶能針對螢幕畫面與Gemini進行即時互動。（以上功能未確認是否可完全在香港地區使用）

Samsung Galaxy S25 Edge發表 5.8mm鈦金屬纖薄機身配2億像素相機

Galaxy S25 Edge將推出鈦輕銀、鈦輕黑和鈦輕藍三款顏色選擇，美國區定價為US$1,099，香港行貨詳情要等Samsung官方網站在2025年5月13日1600舉行的發佈會完結後才會公開。