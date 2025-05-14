TikTok 各式各樣的「挑戰」（challenge）早就被批評「教壞細路」，有些純粹娛樂，但也有不少挑戰失控，最終釀成實質傷害。近日引起全美關注的「Chromebook 挑戰」便是其中一個例子，荒謬的挑戰潮流和流量竟然鼓勵青少年蓄意破壞學校配發的手提電腦，甚至演變成火災與刑事案件。



「Chromebook 挑戰」最初在 TikTok 上以惡作劇形式出現，內容鼓勵學生將萬字夾、鉛筆、金屬片等異物插入 Chromebook 筆電的 USB 埠或電源孔中，意圖造成電路短路。這類破壞性行為並不只是小打小鬧，可能引發設備冒煙、燃燒，甚至爆炸。據美國馬里蘭州 Prince George’s County 公立學校表示，當地已接獲至少十宗相關事故，部分學校還因此緊急疏散學生，消防與警方需趕赴現場處理。

更令人擔憂的是，這些行為背後的動機竟然是「上熱門」與「追流量」。年輕學生為了獲得在 TikTok 上的一點「讚」與短暫的網紅光環，選擇冒險進行具潛在傷害性的破壞行為，甚至不惜違法。

在這波挑戰蔓延之際，全美多個州的學區與警方紛紛發出警告，呼籲家長與學生提高警覺。賓夕法尼亞州 Scranton 學區便公開表示，這項「挑戰」既危險又魯莽，不該在學校或家庭中存在。他們強調，有些地區的校園因應這類惡作劇被迫疏散，甚至造成教室財物損壞與教學中斷。Oklahoma 的 Mid-Del 學區更宣布，若有學生涉及此挑戰，家長需負擔每部 Chromebook 274 美元的更換費用，學生本身也將面臨嚴重的校規處分。

最具代表性的事件之一發生在新澤西州。當地一名 15 歲學生因涉嫌蓄意點燃 Chromebook，被警方以三級縱火罪與破壞公物罪起訴。該事件導致整所學校緊急撤離，調查人員進一步查出，這名學生是受 TikTok 挑戰影片影響才做出此舉。在德州的 Hardin Junior High，一名學生企圖模仿挑戰破壞學校筆電，結果導致教室無法使用數小時，現場充斥焦味與塑膠燃燒氣味，該區校方警告此類事件將追究法律責任。

「挑戰文化」原本是青少年尋求認同與突破自我的一種表現方式。然而，在社交平台的演算法驅動下，原本單純的模仿行為很容易演變成極端行動。尤其是在 TikTok 這類影片平台中，越是驚悚、越具話題性的內容越容易被推薦與瘋傳，間接鼓勵創作者不斷「升級」行為來吸引眼球。結果便是這類愈來愈極端的挑戰，從一開始的幽默惡作劇，演變成社會安全問題。