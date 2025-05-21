iPhone低電量模式．自動開啟捷徑教學｜不少iPhone用家，在下班或傍晚時驚見 iPhone 電量已經見紅告急，不得不馬上用行動電源（尿袋）充電。其實手機電池「見紅」次數太多，會影響電池健康度，不妨試試活用iPhone的「低電量模式」，特別是透過自動化設定，讓這個功能在電量降至特定比例時自動開啟，無須手動操作，就能為手機有效延長每日使用時間。



低電量模式（Low Power Mode）是iOS系統內建的省電功能，當開啟它時，系統會主動調整手機的多項功能來降低耗電。例如，會關閉App背景刷新、減少畫面亮度、降低螢幕更新率、停用部分視覺特效，以及暫停自動下載與郵件推播。這些看似微小的改變，累積起來卻能延長數小時的使用時間，對於重度使用者或經常外出的朋友來說，不失為一大救星。

一般來說，當iPhone電量降到20%時，系統會跳出提醒，問你是否要啟用低電量模式。但不少人可能已經習慣在電量還有40%、30%時就感到焦慮，並希望能更早啟用省電功能。這時，iOS 內建的「捷徑」（Shortcuts）就派上用場。透過自動化設定，可以自由指定當電量低於某一百分比時，讓手機自動切換至低電量模式，完全不需手動干預。

點擊圖片睇：iPhone自動開啟低電量模式捷徑設定

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要進行設定，其實並不複雜。首先，打開「捷徑」App，選擇下方「自動化」分頁，然後點擊新增自動化操作。接下來的畫面中，找到「電池電量」選項。會看到一個拖曳條，預設會勾選「低於某數值時執行」，這時可以自行拉動百分比，決定在幾％以下啟動低電量模式，例如30%、40%、甚至50%，視個人需求而定。完成這一步後，點選「下一步」，揀「低電量模式」或「Set Low Power Mode」，再點「完成」。如此一來，這項自動化就會在指定的電量門檻以下，自動啟用低電量模式，達到節能效果。

另外，從iPhone 15系列開始提供更多省電控制選項，例如「充電上限」限制功能，讓用戶可以設定上限至80%、85%等不同充電容量，避免長時間維持在100%而導致電池壓力過高。這與低電量模式的搭配運用，就可以盡可能延長手機電池壽命。