Google推全新AI搜索模式　融入Gemini 2.5智能個性化效率提升10%

Google今日宣佈，其搜索功能正式引入 AI 模式，這一更新即日起逐步面向美國用戶推出。



Google表示，搜索正變得更為智能、主動和個性化。數據顯示，用戶在使用 AI 概覽時體驗更佳，並因此增加了搜索頻率，相關查詢量已上升 10%，被公司視為「過去十年中搜索領域最成功的發布之一」。同時，Google Lens 的使用量較去年同期增長了 65%。

Google推全新AI搜索模式（google）

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此次推出的 AI 模式標誌着對搜索方式的全面革新，使用戶能夠輸入更長、更復雜的查詢內容。實際使用中，用戶提出的問題長度已達到此前的 2 到 3 倍。目前，AI 模式作為一個新的搜索標籤，已面向所有美國用戶提供服務。

該模式整合了Google最先進的 AI 功能與技術，並將引入即將發布的 Gemini 2.5 版本。官方表示，未來會將 AI 模式的諸多前沿功能逐步融入核心搜索體驗之中。同時，AI 概覽也將由 AI 模式驅動。

Google現場演示了 AI 模式的工作機制，展示其如何將查詢拆解為多個任務，在不同數據庫中運行，同時結合用戶的個人背景訊息進行分析。

AI 模式還能基於用戶行為提供更個性化的建議，例如了解用戶在餐廳偏好戶外座位的習慣，或通過查看郵箱獲取用戶計劃前往某地的具體時間與日期。用戶可以隨時管理這些功能的啟用狀態。

此外，Google還宣佈一項名為「深度搜索」的功能將於今夏加入 AI 模式。

「我們相信，AI 將成為推動網路發展的最強動力。」

大會期間，Google展示了 AI 模式在多個場景下的應用實例，例如自動生成圖表；又如用戶輸入「幫我找兩張周六比賽的票」，系統會自動在多個票務網站查找並列出可用選項，便於用戶選購。

另據介紹，Search Live 功能也將在今夏上線 AI 模式，其功能類似於圖像識別搜索，可識別圖片內容並提供即時反饋。

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