小島秀夫×新川洋司香港見面會｜死亡擱淺2團隊親臨啟德｜參加方法

小島秀夫×新川洋司《死亡擱淺2》團隊香港見面會＋參加方法｜不少機迷引頸以待的《DEATH STRANDING 2: ON THE BEACH（死亡擱淺2）》即將掀起熱潮，早前我們記者獲邀參與日本舉行的媒體率先試玩活動，不單搶先試玩遊戲，而且更訪問了小島秀夫及新川洋司先生。而在遊戲推出在即，KOJIMA PRODUCTIONS正式宣布「DEATH STRANDING WORLD STRAND TOUR 2」香港站即將舉行。小島秀夫將攜手美術總監新川洋司首度在港同台，與本地玩家展開深度對談，更設有粉絲問答環節，堪稱本年度香港遊戲界最矚目盛事。想知如何參予？立刻睇下文詳解。



KOJIMA PRODUCTIONS宣布「DEATH STRANDING WORLD STRAND TOUR 2」香港站將於2025年7月9日晚上7時半假啟德AIRSIDE 27樓舉行。這次活動最大亮點是傳奇遊戲製作人小島秀夫將攜手美術總監新川洋司首度在港同台，與本地玩家展開深度對談，更設有粉絲問答環節，堪稱本年度香港遊戲界最矚目盛事。

小島秀夫×新川洋司香港見面會

是次見面會將以「先到先得」方式開放報名，由5月23日上午10時至6月15日深夜11時59分接受登記。參加者必須年滿18歲並持有《DEATH STRANDING 2: ON THE BEACH》繁體中文版實體版／數位版預購證明，或限量版DualSense 無線控制器購買憑證。有意參加者需登入Google帳戶填寫報名表，上傳有效預購單據（包括香港授權零售商收據或PlayStation Store訂單截圖），並回答指定問題即可完成登記。主辦單位將於6月20日起以電郵通知中選者，獲選玩家需憑確認信入場。

登記連結：按此

小島秀夫與限量版DualSense 無線控制器

特別提醒粉絲要把握黃金報名時段，因系統將以報名時間為準，先到先得。建議有興趣參予的玩家提早準備清晰顯示預購日期、產品編號及個人資料的單據截圖，避免因資料不全錯失機會。另外「DEATH STRANDING 2限定快閃店」將於7月3日至13日在AIRSIDE G015開放，發售多款遊戲周邊及小島工作室精品，機迷們值得朝聖。