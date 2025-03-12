《死亡擱淺2：冥灘之上》6月26日推出　3版本售價公布還有收藏版

小島秀夫在今日稍早登上了美國德州奧斯汀的 SXSW 會展舞台，並正式分享 Kojima Productions 旗下大作《死亡擱淺 2：冥灘之上》（DEATH STRANDING 2: ON THE BEACH）將在今年 6 月 26 日於 PlayStation 5 上發售。



又一神作即將在 2025 年登場！

《死亡擱淺2：冥灘之上》（KOJIMA PRODUCTIONS）

《死亡擱淺 2：冥灘之上》是一款以第三人稱視角遊玩的開放世界動作冒險遊戲，玩家必須送貨、制服來自人間和異世界的敵人、徒步或搭乘載具探索末日後世界，並拼湊出複雜且引人入勝的科幻劇情。

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故事敘述：尋找 UCA 以外的人類聯繫，完成鼓舞人心的使命。山姆和同伴展開新旅程，拯救人類免於滅絕。加入他們的行列，穿越超自然敵人橫行、障礙重重的世界，並探究縈繞的問題：真的應該建立聯繫嗎？傳奇遊戲創作人小島秀夫再次一步步改變世界。



本作卡司包含：諾曼·瑞杜斯（Norman Reedus）、蕾雅·瑟杜（Léa Seydoux）、艾兒·芬妮（Elle Fanning）、忽那汐里、特羅伊·貝克（Troy Baker）、喬治·米勒（George Miller）以及法提·阿金（Fatih Akın）。

《死亡擱淺 2：冥灘之上》將推出數種不同版本。其中收藏版將可以透過指定零售商預購。

DEATH STRANDING 2: ON THE BEACH – 收藏版** | 港幣 1,800 元 、台幣 6,760 元

《死亡擱淺2：冥灘之上》（KOJIMA PRODUCTIONS）

完整遊戲數位下載版本

‧ 收藏盒48 小時搶先遊玩權限

‧ 麥哲倫巨人 15 吋模型

‧ 偶人 3 吋吊飾收藏卡

‧ 小島秀夫的信

遊戲內物品：

- 機關槍（MP子彈）Lv1提前解鎖

- 戰鬥骨架：金（Lv1、Lv2、Lv3）

- 強化骨架：金（Lv1、Lv2、Lv3）

- 步荷骨架：金（Lv1、Lv2、Lv3）

短尾矮袋鼠布章

開若爾貓科動物布章

為何偏偏是我？布章



如果預購收藏版，還能獲得：

‧ 短尾矮袋鼠全像投影

‧ 戰鬥骨架：銀（Lv1、Lv2、Lv3）

‧ 強化骨架：銀（Lv1、Lv2、Lv3）

‧ 步荷骨架：銀（Lv1、Lv2、Lv3）



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DEATH STRANDING 2: ON THE BEACH – 數位豪華版 | 港幣 628 元 、台幣 2,290 元

‧ 完整遊戲數位下載

‧ 48小時搶先遊玩權限

‧ 遊戲內物品：

- 機關槍（MP子彈）Lv1提前解鎖

- 戰鬥骨架：金（Lv1、Lv2、Lv3）

- 強化骨架：金（Lv1、Lv2、Lv3）

- 步荷骨架：金（Lv1、Lv2、Lv3）

- 短尾矮袋鼠布章

- 開若爾貓科動物布章

- 為何偏偏是我？布章



如果預購收藏版，還能獲得：

‧ 短尾矮袋鼠全像投影

‧ 戰鬥骨架：銀（Lv1、Lv2、Lv3）

‧ 強化骨架：銀（Lv1、Lv2、Lv3）

‧ 步荷骨架：銀（Lv1、Lv2、Lv3）



DEATH STRANDING 2: ON THE BEACH – 數位普通版 | 港幣 568 元 、台幣 1,990 元

完整遊戲數位下載如果預購收藏版，還能獲得：

短尾矮袋鼠全像投影

‧ 戰鬥骨架：銀（Lv1、Lv2、Lv3）

‧ 強化骨架：銀（Lv1、Lv2、Lv3）

‧ 步荷骨架：銀（Lv1、Lv2、Lv3）



《死亡擱淺 2：冥灘之上》（DEATH STRANDING 2: ON THE BEACH）將於今年 6 月 26 日於 PlayStation 5 上發售，預購則會於 3 月 17 日開跑。

DEATH STRANDING 2: ON THE BEACH「Stranding Harmony」系列音樂會

《死亡擱淺》巡迴音樂會

另外，官方還將舉辦特別巡迴音樂會系列，為《死亡擱淺》的音樂喝采。本次巡迴將由完整編制交響樂團演奏系列遊戲的音樂，2025 年 11 月 8 日以澳洲的雪梨歌劇院為首場演出，然後到世界各地巡迴。

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