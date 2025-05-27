變頻冷氣成主流｜定頻冷氣3個弱點漸退居二線｜在7月炎夏到來前，不少人準備購買／更換冷氣機，而隨著節能意識提升及技術進步、變頻冷氣已成主流。不過定頻冷氣機因為價格便宜、結構簡單，仍有一定支持者，早前有網民在討論區提問：「還有人會買定頻冷氣嗎？」本文整理兩類冷氣機私優缺點，帶你深入了解現今冷氣選購趨勢。



討論串中的多數回覆，都傾向支持選購變頻冷氣；網友回應：「現在還會買定頻的大多數是租戶吧，或者為家中偶爾才用的房間買機，因為（定頻）便宜又耐操，壞了換新也不心疼。」也有回覆提到：「變頻冷氣的價格已經沒有以前差那麼多，長期用下來還是變頻比較划算。」

變頻冷氣與定頻冷氣的優缺點

變頻冷氣優點：

省電節能：壓縮機可隨溫度自動調節運轉速度，長期運作下較省電。

溫度穩定：室內溫度波動較小，舒適度高。

運轉安靜：變速運轉時噪音較低。

長期費用較低：雖然購買成本較高，但電費省下來可彌補差價。

變頻冷氣缺點：

初期價格較高：購買成本通常高於定頻冷氣。

維修費較貴：結構較複雜，維修費用較高。

定頻冷氣優點：

價格便宜：購買成本低，適合預算有限或短期使用者。

結構簡單：維修容易，零件取得方便。

適合短時或偶爾使用：如租屋、倉庫、臨時空間。

定頻冷氣缺點：

耗電量較高：壓縮機只有全開或全關，頻繁啟動導致用電量大。

溫度波動大：舒適度較差，易受開關壓縮機影響。

運轉聲音較大

綜合分析

變頻冷氣機價格亦愈來愈便宜，安裝後每月電費都能夠省下來，長遠計其實是先苦後甜；在節能、舒適度及長期省電方面的優勢；而定頻冷氣則將持續在價格敏感與短期需求的市場中維持一席之地。消費者可依自身需求、預算及使用情境，選擇適合的機種。

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5款冷氣的製冷量比聲稱低

消委會在最大負荷狀態下進行測試，發現有 9 款冷氣機的製冷量高於聲稱的數值，相差幅度在 1.4%～5.4%，獲得 5 評分。可是，當中有 5 款的製冷量比聲稱的數值低，相差幅度介乎在 1.7%～4.9%，因此只有 3.5 評分。雖然製冷量有差距，但仍在強制性能源效益標籤計劃及國際慣常做法容許的 10% 公差範圍內。

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